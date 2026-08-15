Италия откри откраднати картини на Реноар, Сезан и Матис

Италианската полиция откри три картини на Пиер Огюст Реноар, Пол Сезан и Анри Матис, които бяха откраднати от музея на Фонд Маняни-Рока, недалеч от Парма, през март. Общата стойност на картините е над 9 млн. евро, съобщава Reuters.

Картините са намерени в дома на един от заподозрените в Парма. Началникът на полицията в града Андреа Паляро каза, че разследването се води срещу деветима граждани на Молдова, като петима от тях са непосредствено заподозрени в извършването на кражбата.

Ограбването стана в нощта на 23 март и зае по-малко от 3 минути. На публикуваните от полицията записи от камери се вижда как двама души със закрити лица проникват в сградата през прозореца. Те се отправят към залата с картините, свалят ги от стената и ги предават на свой съучастник, който ги чака долу. Похитени са "Риби" на Реноар, която е оценена на около 3 млн. евро, "Натюрморт с череши" на Сезан, оценяване на 6 млн. евро, и "Одалиска на терасата" на Матис на стойност около 20 000 евро.

След кражбата представители на Фонд "Маняни-Рока" казаха, че извършителите са действали организирано и са можели да откраднат повече произведения, ако не се е задействала алармата на музея.

Музеят е разположен на 20 км от Парма. В неговата колекция, основана от Луиджи Маняни, има и произведения на Дюрер, Рубенс, Ван Дайк, Гоя и Моне.