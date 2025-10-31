Музеен обир в Калифорния изпревари кражбата на века в Лувъра

За голяма музейна кражба в САЩ, предшестваща „обира на века“ в Лувъра, съобщи агенция Асошиейтед прес, цитирана и от БТА. Полицията в Калифорния разследва задигането на повече от 1000 предмета от колекцията на Калифорнийския музей в Оукланд (OMCA), включително бижута, изработени от метал, индиански артефакти, спортни трофеи и други, които разказват историята на "златния щат". Обирът е станал в ранните сутрешни часове на 15 октомври в складово помещение извън музея, обяви полицията в разпространено прессъобщение. Разследването е публично, защото артефактите може да се появят на пазари за стари вещи, в антикварни магазини или заложни къщи, посочва директорът на музея Лори Фогърти. „Те не са само загуба за музея, те са загуба за обществото и се надяваме, че хората ще ни помогнат да ги върнем обратно", казва тя.

Според Фогарти престъплението не прилича на целенасочена кражба на произведения на изкуството. От управата на музея смятат, че крадците са намерили начин да влязат в сградата и са взели всичко онова, което са могли лесно да изнесат. Засега не се съобщава ориентировъчната стойност на липсващите артефакти.

Сред откраднатите предмети са колиета, дело на покойната художничка и специалист в обработката на метал Флорънс Резникоф, чифт бивни от морж с гравирани фигури, традиционни кошници, използвани от индианците. Фогарти обяснява, че голяма част от предметите са исторически сувенири от ХХ век, включително значки от предизборни кампании и спортни награди.

Мисията на Калифорнийския музей в Оукланд е да документира изкуството, историята и природата на щата, а колекцията му включва творби на местни художници от края на XVIII век до наши дни, артефакти, фотографии, природни екземпляри и звукозаписи, отбелязва Асошиейтед прес. В колекцията са над 2 000 000 предмета, сред които повече от 90 000 произведения на изобразителното изкуство, създадени от артисти от щата, показва справка в сайта на музея.

Джон Ромеро, пенсиониран капитан от полицейското управление в Лос Анджелис, оглавявал отдела за икономически престъпления, заяви пред в. "Лос Анджелис таймс", че вероятно предметите вече са продадени, тъй като кражбата е станала още преди две седмици. Той предполага, че разследващите проверяват платформи за препродажба като Craigslist и Ebay, както и мрежи, специализирани в исторически или колекционерски антики. "Тези хора се интересуват от бързи пари, а не от цялостна оценка на стойността. Те трябва да се отърват от тях бързо", коментира Ромеро.

През януари 2013 г. мъж от Оукланд проникна в музея и открадна кутия за бижута от епохата на т.нар. „златна треска“ в Калифорния, припомня АР. Тогава с помощта на обществеността предметът е бил проследен до заложна къща и директорката на музея изразява надежда, че хората ще помогне отново.



Полицейското управление в Оукланд засега отказва да предостави повече подробности, но в своето съобщение за медиите уточнява, че работят с отдел във ФБР, специализиран в престъпления, свързани с изкуство, включително кражби, фалшификации и трафик на антики и културни ценности.

Обирът в Калифорния е станал четири дни преди крадци посред бял ден да отмъкнат от най-посещавания музей в света – парижкия Лувър, безценни бижута, принадлежали на френски кралски особи, на стойност 88 милиона евро. Властите в страната вече арестуваха няколко заподозрени, но от скъпоценностите до момента няма и следа.