Тарантино режисира Саша Барън Коен в дебюта си на Уест Енд

Първата театрална пиеса на американския режисьор Куентин Тарантино, озаглавена The Popinjay Cavalier, ще бъде представена на сцената в лондонския Уест Енд напролет. В главната роля ще участва британският актьор Саша Барън Коен, известен с образа на Борат, съобщи Асошиейтед прес. Думата popinjay означава "суетен, превзет или самодоволен човек", а cavalier може да се преведе като кавалерист или учтив, галантен джентълмен.

Пиесата, продуцирана от Sony Pictures Entertainment и Sonia Friedman Productions, е комедия, чието действие се развива в Европа през 30-те години на XIX век. Авторът я определя като "буйна комедия на измамата и маскировката, вдъхновена от големите приключенски епоси на сцената и екрана".

Тарантино е драматург и режисьор на постановката, която ще отбележи дебюта на Барън Коен на Уест Енд. "Когато най-добрият режисьор в света ти се обади, не задаваш въпроси", коментира по този повод актьорът, известен предимно с комедийните си превъплъщения и прекрачването на добрия вкус. Това е режисьорски дебют на театрална сцена и за самия Куентин. Ако спектакълът се окаже успешен, Тарантино ще се присъедини към краткия списък филмови режисьори, които се представят с успех и в театъра - като Елия Казан и Майк Никълс. Повечето от тях обаче са режисирали чужди драматургични творби, отбелязва Indiewire. Тарантино има една сценична изява като актьор в пиесата Wait Until Dark в началото на века, и тя е неуспешна, допълва изданието.

Филмовият режисьор за първи път разкри плановете си да поставя в театъра, когато каза в подкаста The Church of Tarantino, че творбата е "напълно написана". Предварителните представления на The Popinjay Cavalier ще започнат на 23 февруари, а официалната премиера е насрочена за 18 март в театър "Финикс" в Лондон. Билетите вече се продават на цени от 25 паунда.

Тарантино е режисьор на девет филма, които му донесоха култов статут. Сред тях са "Глутница кучета", "Криминале", "Убий Бил", "Гадни копилета" и "Джанго без окови". Има две награди "Оскар" за оригинален сценарий - за "Криминале" и "Гадни копилета", но нито една за режисура. Последният му пълнометражен филм е "Имало едно време... в Холивуд", излязъл през 2019 г. Той отдавна спекулира, че ще се пенсионира след заснемането на десетия си авторски филм, но засега е започнал и захвърлил няколко проекта, сред които най-напреднал бе "Филмовият критик".

По-рано тази година бе заснет "Приключенията на Клиф Бут", в който Брад Пит се завръща в ролята на бивш холивудски каскадьор, донесла му "Оскар" за "Имало едно време... в Холивуд". Тарантино е сценарист на лентата, но тя беше режисирана от Дейвид Финчър ("Седем", "Социалната мрежа") за Netflix.

Паралелно с филма, на 8 декември, ще излезе и вторият роман на Куентин Тарантино The Adventures of Cliff Booth.

63-годишният режисьор в последните години живее в Тел Авив със съпругата си, израелката Даниела Пик, и двете им деца. Той планираше да се премести в Лондон заедно със семейството си, за да работи върху пиесата.