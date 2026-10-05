Откраднаха 210-килограмовия „Апокалипсис“ на Дали

Уникалният „Апокалипсис“ – произведение на изкуството под формата на книга, създадено от френския издател Жозеф Форé с участието на Салвадор Дали и още 13 известни художници и писатели – е откраднат от Центъра за съвременно изкуство в Исоар, департамент Пюи-дьо-Дом, Франция. Кражбата е извършена през нощта срещу понеделник, 5 октомври 2026 г. Френската прокуратура определя произведението като „изключително и уникално“.

Това е книга в един екземпляр, известна като L’Apocalypse de Saint Jean. Общото й тегло е около 210 кг, а бронзовата корица, изработена от Салвадор Дали, тежи около 150 кг. Именно тази корица и част от пергаментите са били изложени в Исоар.

Проектът е реализиран между 1958 и 1961 г. от Жозеф Форé. Книгата е създадена върху огромни пергаментови листове и представлява своеобразна „книга-катедрала“ – съчетание между литература, живопис, графика, калиграфия и скулптура. В нея участват седем художници – Салвадор Дали, Бернар Бюфе, Леонор Фини, Фуджита, Жорж Матийо, Пиер-Ив Тремоа и Осип Цадкине – и седем писатели, сред които Жан Кокто, Жан Жионо, Емил Сиоран, Ернст Юнгер и Жан Ростан.

Самият Дали създава три илюстрации за произведението, но най-впечатляващият му принос е корицата. Тя е от бронз, украсена със злато, скъпоценни камъни и морски раковини и тежи приблизително 150 кг. Целият том е с размери около 86 × 78 см и тежи 210 кг. За разгръщането му дори е било необходимо специално устройство.

Произведението е показано за първи път публично в Музея за модерно изкуство на Париж през 1961 г. След това „Апокалипсисът“ е обиколил света и е бил представян на около 150 изложби в различни държави между 1961 и 1972 г. По-късно е съхраняван в Швейцария и продаден на японски собственици. През 2003 г. е придобит от френския колекционер и реставратор на произведения на изкуството Кристиан Карузо, който го връща във Франция.

Книгата дълго време е представяна като най-скъпата книга в света. При създаването ѝ стойността е била оценявана на около 100 милиона стари френски франка според някои източници, докато самият Карузо е посочвал пред AFP друга историческа оценка – около 2 милиона франка, равняващи се на приблизително 305 000 евро по съвременни изчисления. Днешната пазарна стойност е много по-трудна за определяне именно защото произведението е уникално и практически няма съпоставим пазарен аналог.

Собственикът е придобил произведението през 2003 г., но не е разкрил действителната покупна цена. По данни на френската преса става дума за милиони евро.

Към момента няма подробностите за кражбата. Прокуратурата в Клермон-Феран е възложила разследването на жандармерията в Клермон-Феран. Не е потвърдено дали е имало взлом.

Именно огромното тегло на произведението прави кражбата необичайна. Въобще не е ясно как крадците са успели да изнесат произведението от сградата и да го транспортират.

Няма яснота нито кой стои зад престъплението, нито дали става дума за поръчкова кражба или за опит произведението да бъде разглобено и материалите му да бъдат продадени. Такива версии се обсъждат в част от международните публикации, но не са потвърдени от френските власти.

Кражбата е особено необичайна и заради това, че произведението е в единствен екземпляр и е изключително разпознаваемо. Продажбата му на легалния арт пазар би била практически невъзможна, без да бъде разпознато.

Френските медии вече определят случая като един от най-необичайните грабежи на произведение на изкуството през последните години. А прокуратурата е категорична: открадната е „изключителна и уникална“ творба.