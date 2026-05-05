Опашки за Дали се извиха в Перник

Над 4000 души са посетили изложбата "Триумфът на въображението" в първите й дни

05 Май 2026
община Перник

Над 1000 души посетиха само за ден изложбата "Салвадор Дали в Двореца на културата – Триумфът на въображението" в пернишката галерия "Любен Гайдаров", а хора от цялата страна продължават да идват в града специално за събитието, съобщават от Община Перник. "Посещаемостта до момента показва, че изложбата се превръща в едно от значимите културни събития в града и страната през последните седмици", допълват те и изчисляват, че за по-малко от 10 дни от откриването ѝ експозицията вече е разгледана от повече от 4100 посетители. 

Директорите на Художествена галерия - Перник и Двореца на културата Галина Декова и Кристиан Петров подготвят още интересни културни събития за перничани и гостите на града през идните месеци, а "Триумфът на въображението" посреща посетители от вторник до неделя от 10:00 до 18:00 и ще остане в града до 6 септември.

В галерия "Любен Гайдаров" са изложени над 300 творби на сюрреалиста. Толкова мащабна изложба на прочутия художник се прави за първи път в България, оценява БНТ. 

Колекцията, събирана с години, е на изкуствоведа и издател д-р Михаел Имхоф, който е почитател на испанския сюрреалист от 14-годишна възраст. Първо събира съкровищата на Салвадор Дали (1904 - 1989) в книга. Българската изложба е първото гостуване на колекцията в Източна Европа, осъществено с усилията на директорката на галерията Галина Декова.

"Мисля, че е изненадан колко много млади хора посещават. Неговите наблюдения от Германия са, че там аудиторията е по-скоро възрастна, докато тук има много млади хора и деца, и това е много приятна изненада за него", споделя тя впечатленията на колекционера от събитието в Перник. 

Над 300 произведения представят Дали като художник, дизайнер, мислител и експериментатор. В колекцията са някои от най-известните картини – "Космическият слон", "Лицето на войната", "Постоянството на паметта", както и илюстрации към "Божествена комедия".

"Оригиналите са приблизително 150, като копията и репродукциите са включени единствено с цел да допълнят разказа – това е била и целта на издателя. Да има пълен разказ, така че човек, като посети изложбата, да придобие представа за целия път на Салвадор Дали", споделя още Декова. Скулптура, графика, мода, реклама, илюстрации и кино – провокациите са навсякъде, а на нападките самият Дали отговаря: "Единствената разлика между мен и един луд е, че аз не съм луд."

