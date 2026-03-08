Най-мащабната творба на Дали отива на търг

В края на месец март най-голямата картина на Салвадор Дали, монументален сценичен декор с размери 19,8 на 30 метра, ще бъде предложена на търг в Париж. Творбата, която е от частна колекция, ще оглави четвъртия годишен търг на Bonhams, посветен на сюрреализма, в четвъртък, 26 март, и се очаква да донесе 236 000–350 000 долара, съобщава Artprice.bg.

Дали е замислил 13-панелен декор за "Вакханка", сюрреалистична продукция, създадена за Ballet Russes de Monte Carlo. Той също така е написал либретото и е изработил някои от костюмите. Ключови сътрудници са Леонид Масин, хореограф и директор на Ballets Russes; Коко Шанел, която е проектирала костюми и аксесоари; и принц Александър Шервачидзе, легендарен сценограф на Ballets Russes, който е ръководил производството на декора в работилницата на компанията в Монте Карло.

Балетът е премиерно представен в "Метрополитън опера" в Ню Йорк през ноември 1939 г. Поради войната в Европа, Дали не е могъл да присъства лично, а Шанел отказва да изпрати костюмите. Въпреки това е добре приет и впоследствие е на турне в САЩ.

Художникът, най-силно асоцииран със сюрреализма (за съжаление на основателя на движението Андре Бретон), Дали е най-известен с хиперреалистичните си картини и фетишистки обекти като своя "Телефон-омар" от 1938 г. Той определя "Вакханка" като първия си параноично-критичен балет, препратка към "параноично-критичния метод" – включващ самоиндуцирано състояние на параноична заблуда – чрез който създава своите образи.

Нарисуван с почти фотографска прецизност, декорът включва централно изображение на планината Венера (митичният Венераберг от немския фолклор). Зад нея се простира равнината Ампурдан, скалиста пустош близо до родното място на Дали в Испания, а в далечината се издига храмът, видян в картината на Рафаело от 1504 г. "Сватбата на Девата". Гигантски дървен лебед, през чиито разкъсани гърди танцьорките излизат на сцената, първоначално е бил част от декора, но е унищожен през 1968 г.

През 2023 г. "Вакханка" е изложена за първи път в Salón de Arte Moderno (SAM) в Мадрид, а през 2024 г. в Círculo de Bellas Artes в Мадрид като фон за десет представления, курирани от Хайме Валор и Таня Ариас. През 2025 г. е била изложена във Fabbrica del Vapore в Милано.

На търга в Париж ще бъдат представени и творби от европейски майстори на сюрреализма като Леонор Фини, Валентин Юго, Джейн Граверол, Андре Масон, Ман Рей и Франсис Пикабия. Акцентите ще включват "Tête en l’air", картина от Граверол от около 1945 г., и колекция от 11 картини и произведения върху хартия от Пикабия, сред които "La Polonaise", маслена картина върху панел от 1940 г. от бившата колекция на Олга Пикабия.