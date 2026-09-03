Салвадор Дали кани за последен уикенд в Перник (СНИМКИ)

Мащабната изложба „Салвадор Дали – Триумфът на въображението“ в Перник приключва на 6 септември и поради големия интерес към творчеството на гениалния сюрреалист от Художествената галерия в миньорския град обявиха, че експозицията ще бъде отворена през последния си уикенд у нас с извънредно работно време – от 10.00 до 22.00 часа.

Подобна голяма изложба на наследството на Дали гостува за първи път в България – с повече от 300 експоната, от които близо 150 оригинали, разкриващи необятния свят на един от най-провокативните творци на ХХ век, посочиха още преди откриването ѝ на 24 април домакините. Сбирката „Триумфът на въображението“ е посветена на фантастичните видения, символи и измислени светове на прочутия испански художник, превърнали се в едни от най-разпознаваемите образи в историята на изкуството.

Изложбата в галерия „Любен Гайдаров“ в Двореца на културата в града е вдъхновена от проекта „Dalí – животът и делото му“ в Германия, представя впечатляващо разнообразие от произведения – графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения за тоалети и бижута. Посетителите имаха и още три дни ще имат възможност да проследят всички етапи от развитието на автора и да се потопят в неговата необятна вселена.

Колекцията е собственост на германеца д-р Михаел Имхоф – изкуствовед, автор на близо 60 монографии, издател и колекционер, който е и инициатор на изложбата. Транспортирането на експонатите от родната му страна до България е продължило над 30 часа, съобщиха по-рано за БТА от Художествената галерия в Перник. По време на откриването Имхоф се включи чрез директна връзка с мястото на събитието и обясни пред журналисти, че поканата за представянето на неговата колекция е отправена от екипа на галерията в областния град и от директорката ѝ Галина Декова. По думите му изложбата вече е показвана на четири места в Германия, а за гастрола в Перник е допълнена с нови творби. Имхоф разказа, че Салвадор Дали е негов идол още от 14-годишна възраст, когато е започнал да рисува, като интересът му към сюрреалиста се запазва и до днес. Той събира произведения на Дали отпреди повече от десет години. Кметът на града Станислав Владимиров тогава изрази задоволството си, че с това събитие градът се превръща в един от културните центрове в страната.

Сред акцентите в експозицята в Перник са емблематични произведения като диванът във формата на устни, модел за които е послужила холивудската дива Мей Уест, „Жената с чекмеджета“ и „Космическият слон“, както и илюстрации към Библията и към „Божествена комедия“ на Данте Алигиери. Акцент в изложбата е и силиконова фигура на Салвадор Дали в реален размер, изработена по поръчка на Имхоф и допринасяща за цялостната експозиционна концепция и нейното въздействие.

Тази изложба представя Дали не само като художник, а като визионер, мислител и новатор, оставил дълбока следа в световната култура. От Художествената галерия в града отчитат изключителен интерес: средно около 1000 души на ден са посещавали експозицията, твърдят домакините. Заради мащаба ѝ в галерия „Любен Гайдаров“ са били изградени допълнителни конструктивни и архитектурни съоръжения за позициониране на творбите.

Организатори са Община Перник, издателство „Михаел Имхоф“ – град Фулда, Германия, Художествена галерия Перник и Дворец на културата Перник.

И поетите сюрреалисти ще „влязат“ в галерията

В последния уикенд на изложбата „Салвадор Дали – Триумфът на въображението“ вниманието на посетителите ще бъде насочено и към поезията на френските сюрреалисти с две интересни лекции. На 5 септември, събота, от 16.00 ч. ще се говори за „Освобождаването на езика в поезията на френските сюрреалисти“ от логиката и традиционните литературни правила с лектор Тодорка Минева. Ще бъдат представени автоматичното писане, неочакваните образни съчетания, колажът и свободната асоциативност, както и творчеството на Андре Бретон, Пол Елюар, Робер Деснос, Жан Арп и Тристан Цара. В същия час в неделя, 6 септември, Аксиния Михайлова ще изнесе лекция на тема „Сюрреализмът в литературата“ с участието на Младежки театър „Мускетарите“ – Перник. Срещата ще разгледа връзките между поети и художници, които създават и развиват движението. Чрез откъси от „Манифест на сюрреализма“, „Магнитните полета“ и произведения на Андре Бретон, Филип Супо, Пол Елюар, Луи Арагон, Бенжамен Пере, Рьоне Шар и други автори публиката ще се докосне до идеите и поетиката им.