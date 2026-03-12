Медия без
Тарантино дебютира в театъра на Уест Енд

Напразно чакаме филм - той ще постави пиеса, написана от самия него

Днес, 15:45
Куентин Тарантино
ЕПА/БГНЕС
Куентин Тарантино

Дългото очакване на десетия и, по думите му, последен игрален филм на Куентин Тарантино ще продължи още неограничено време. Но режисьорът, който не е снимал в киното от "Имало едно време... в Холивуд" (2019), не бездейства. Съвсем скоро той ще гостува на лондонския Уест Енд, за да постави "буйна приключенска комедия", чието действие се развива в Европа през 30-те години на XIX век, предаде Би Би Си.

Американският режисьор, носител на две награди "Оскар" за най-добър оригинален сценарий, е прочут с кървавите си филмови класики като "Криминале", "Глутница кучета" и "Убий Бил". Сега той е написал и ще режисира пиесата The Popinjay Cavalier. Думата popinjay означава "суетен, превзет или самодоволен човек", а cavalier може да означава кавалерист или учтив, галантен джентълмен, уточнява Би Би Си. Какво точно е искал да каже авторът, ще се разбере на премиерата.

Според съобщението пиесата ще бъде "буйна комедия на измамата и маскировката, вдъхновена от големите приключенски епоси на сцената и екрана", и ще има премиера в началото на 2027 г. Тя е представена и като "мащабно тържество на театъра и неговата неизменна романтика, разказано със запазения стил и неподражаемо остроумие на Тарантино."

Засега няма подробности кой ще се включи в актьорския състав, кой театър ще бъде домакин на спектакъла или колко ще струват билетите. Това ще бъде дебютът на 62-годишния Тарантино като театрален драматург и режисьор. Той неведнъж е казвал, че планира да се оттегли от киното, след като заснеме общо десет филма. Досега е режисирал девет ленти, ако двете части на "Убий Бил" се считат за един филм (те така и излязоха наскоро в кината на САЩ по повод 20-годишнината от премиерата). Всички те, с изключение на адаптацията по книга "Джаки Браун", са по негови авторски сценарии. В началото на кариерата си той пишеше и за други режисьори като Оливър Стоун ("Убийци по рождение"), Тони Скот ("Истински романс") и приятеля му Робърт Родригес ("От здрач до зори").

Тарантино за първи път разкри плановете си да постави театрална пиеса миналото лято в подкаста The Church of Tarantino. Тогава той потвърди, че творбата е "напълно написана". "Това със сигурност е следващото нещо, което ще направя. Ще започнем да задвижваме проекта през януари. Вероятно ще ми отнеме между година и половина и две години от живота, а ако има успех, ще трябва и да направим турне със спектакъла и всичко останало", сподели той тогава. 

Пиесата на Тарантино се очаква да бъде голяма атракция и да даде допълнителен тласък на сцената в Уест Енд, въпреки че подобно събитие вероятно ще означава високи цени на билетите за феновете, пише още Би Би Си.

Преди да се заеме с The Popinjay Cavalier, Куентин Тарантино надълго и нашироко спрягаше като своя лебедова песен проекта "Филмовият критик", включително при участието си на фестивала в Кан. Но през 2024 г. Variety и Deadline потвърдиха, че режисьорът вече няма интерес към продукцията. Той не планира да пренаписва сценария или да съживява проекта в бъдеще. Продукцията на "Филмовият критик" беше напреднала - Брад Пит бе избран за главна роля, бяха осигурени от 20 милиона долара данъчна субсидия от щата Калифорния. Очакваше се това да е история за дребен автор на рецензии, който пише за филми в порносписание през 70-те години. 

От 2019 г. насам, когато излезе "Имало едно време... в Холивуд", Тарантино също така е написал и издал две книги. Междувременно Дейвид Финчър засне за Netflix неговото продължение, в което Брад Пит отново ще се превъплъти в героя, донесъл му награда "Оскар". Очаква се "Приключенията на Клиф Бут" да излезе в стрийминг платформата по-късно тази година. 

Режисьорът и съпругата му Даниела Пик на фестивала в Кан м.г.
ЕПА/БГНЕС Режисьорът и съпругата му Даниела Пик на фестивала в Кан м.г.
