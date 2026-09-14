Артистичната фамилия Мескин сродява багри и камък в обща изложба

Галерия „Арте“ открива днес от 18.00 часа новия си есенен артистичен сезон с една изключително любопитна, естетически издържана и неочаквана изложба. Тя се нарича „Цвят и камък“ и среща публиката с творчеството на баща и дъщеря – утвърдения скулптор Кирил Мескин и неговата дъщеря, художничката Милкана Мескин. Докато перфектната и овладяна работа с камъка на Кирил Мескин е добре позната на ценителите, то живописта на Милкана Мескин ще изненада публиката с истинска експлозия от цветове и форми, отбелязват организаторите.

В рамките на събитието ще бъде представена и книгата „Вълшебството на цветовете в живота“ от Милкана Мескин. Изданието отразява нейния над 25-годишен опит в изследването на хроматичните възприятия и представя авторската ѝ система „Цветен алгоритъм“. За своята дълбока връзка с изкуството и багрите Милкана Мескин споделя: „Вече не помня кое беше първо – аз или цветовете. Навярно те са ме създали. Винаги ме е водило едно дълбоко и безкрайно усещане за пълнота и цялост. Срещнах го при изкуството на древните цивилизации, а по-късно и по време на едномесечен престой в Япония. Завърших НХА с магистратура „Влиянието на цветовете“. В годините разработих многоизмерна авторска система, която обединява теория и практика, изцяло с индивидуален подход. Нарекох я „Цветен алгоритъм“, разказва тя.

В предговора на книгата проф. Станислав Памукчиев пише: „Милкана е разказала своето удивление и любов към цветовете, алгоритъма на своя живот с алгоритъма на цветовете. Патосът на това колкото поетично, толкова и научно-теоретично пътешествие е в психологическите бездни на хроматичните възприятия. Милкана омагьосано броди из цветни вселени, чертае цветната карта на живота“. В тези пътешествия тя среща и Мишел Албер-Ванел (професор по цветознание и история на изкуствата на цивилизациите при Висшето национално училище по декоративни изкуства в Париж – б.р.) с неговите проучвания върху И Дзин (най-стария познат метод за гадаене в източните учения), тибетски мандали и планетарна хроматична система.

„В цялото повествование се сплитат личният емоционално-психичен и духовен опит с усилията и волята за теоретично навлизане в абсолюта на феномена цвят. Събират се в едно интуитивното докосване с базисното знание за символиката и духовното съдържание, ритмично се завърта лиричното откровение в танц с хладността на анализа“, коментира творчеството на Милкана Мескин проф. Памукчиев. Физическото и емоционално разтваряне във вибрациите на цвета превръща интуитивното проникване в духовно зрение, заключава той. Изследванията на Милкана създават приложен метод, който произлиза от идеята, че всеки човек има „изначален цветен код“ и „в цветната му карта се намират отговорите на всичките му въпроси“. На тази основа тя създава индивидуална цветочислова карта и календар за жизнена синхронизация.

„Милкана диша цветове като живителна сила, води ни в своето спасение“, казва Станислав Памукчиев.

Кирил Мескин е завършил скулптура във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в класа на проф. Васил Стоилов и Панайот Димитров. Носител е на множество награди, сред които са наградата за скулптура на СБХ (1994), Голямата награда на първото биенале на малките форми в Плевен (2002), национална награда за скулптура в конкурса на „Алианц България“ (2012) и др. Има множество самостоятелни изложби и групови участия в страната и в чужбина – Белгия, Германия, Канада, Русия, Франция, Чехия. През 2000 г. дарява своята композиция „Мадона“ на катедралата в Есен, Германия, а през 2002 г. на евангелистката църква в Хатинген - своята пластична композиция „Спиралата на живота“. Мескин е автор и на скулптурата на Дева Мария от Фатима в едноименната католическа църква в Плевен.

Изложбата „Цвят и камък“ разкрива забележителния артистичен дух на фамилия Мескин, воден от копнежа към изящната цветност и съвършената форма. Тя може да бъде разгледана в галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31 до 29 септември.