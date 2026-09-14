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Артистичната фамилия Мескин сродява багри и камък в обща изложба

Всеки човек има изначален цветен код и в цветната му "карта" се намират отговорите на всичките му въпроси, смята Милкана Мескин

Днес, 13:03
"Молитва", цветна пластика на Кирил Мескин.
"Молитва", цветна пластика на Кирил Мескин.

Галерия „Арте“ открива днес от 18.00 часа новия си есенен артистичен сезон с една изключително любопитна, естетически издържана и неочаквана изложба. Тя се нарича „Цвят и камък“ и среща публиката с творчеството на баща и дъщеря – утвърдения скулптор Кирил Мескин и неговата дъщеря, художничката Милкана Мескин. Докато перфектната и овладяна работа с камъка на Кирил Мескин е добре позната на ценителите, то живописта на Милкана Мескин ще изненада публиката с истинска експлозия от цветове и форми, отбелязват организаторите.

В рамките на събитието ще бъде представена и книгата „Вълшебството на цветовете в живота“ от Милкана Мескин. Изданието отразява нейния над 25-годишен опит в изследването на хроматичните възприятия и представя авторската ѝ система „Цветен алгоритъм“. За своята дълбока връзка с изкуството и багрите Милкана Мескин споделя: „Вече не помня кое беше първо – аз или цветовете. Навярно те са ме създали. Винаги ме е водило едно дълбоко и безкрайно усещане за пълнота и цялост. Срещнах го при изкуството на древните цивилизации, а по-късно и по време на едномесечен престой в Япония. Завърших НХА с магистратура „Влиянието на цветовете“. В годините разработих многоизмерна авторска система, която обединява теория и практика, изцяло с индивидуален подход. Нарекох я „Цветен алгоритъм“, разказва тя.

В предговора на книгата проф. Станислав Памукчиев пише: „Милкана е разказала своето удивление и любов към цветовете, алгоритъма на своя живот с алгоритъма на цветовете. Патосът на това колкото поетично, толкова и научно-теоретично пътешествие е в психологическите бездни на хроматичните възприятия. Милкана омагьосано броди из цветни вселени, чертае цветната карта на живота“. В тези пътешествия тя среща и Мишел Албер-Ванел (професор по цветознание и история на изкуствата на цивилизациите при Висшето национално училище по декоративни изкуства в Париж – б.р.) с неговите проучвания върху И Дзин (най-стария познат метод за гадаене в източните учения), тибетски мандали и планетарна хроматична система.

„В цялото повествование се сплитат личният емоционално-психичен и духовен опит с усилията и волята за теоретично навлизане в абсолюта на феномена цвят. Събират се в едно интуитивното докосване с базисното знание за символиката и духовното съдържание, ритмично се завърта лиричното откровение в танц с хладността на анализа“, коментира творчеството на Милкана Мескин проф. Памукчиев. Физическото и емоционално разтваряне във вибрациите на цвета превръща интуитивното проникване в духовно зрение, заключава той. Изследванията на Милкана създават приложен метод, който произлиза от идеята, че всеки човек има „изначален цветен код“ и „в цветната му карта се намират отговорите на всичките му въпроси“. На тази основа тя създава индивидуална цветочислова карта и календар за жизнена синхронизация.

„Милкана диша цветове като живителна сила, води ни в своето спасение“, казва Станислав Памукчиев.

Кирил Мескин е завършил скулптура във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в класа на проф. Васил Стоилов и Панайот Димитров. Носител е на множество награди, сред които са наградата за скулптура на СБХ (1994), Голямата награда на първото биенале на малките форми в Плевен (2002), национална награда за скулптура в конкурса на „Алианц България“ (2012) и др. Има множество самостоятелни изложби и групови участия в страната и в чужбина – Белгия, Германия, Канада, Русия, Франция, Чехия. През 2000 г. дарява своята композиция „Мадона“ на катедралата в Есен, Германия, а през 2002 г. на евангелистката църква в Хатинген - своята пластична композиция „Спиралата на живота“. Мескин е автор и на скулптурата на Дева Мария от Фатима в едноименната католическа църква в Плевен.

Изложбата „Цвят и камък“ разкрива забележителния артистичен дух на фамилия Мескин, воден от копнежа към изящната цветност и съвършената форма. Тя може да бъде разгледана в галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31 до 29 септември.

Живописна творба на Милкана Мескин
Живописна творба на Милкана Мескин
Кирил Мескин
Кирил Мескин
Милкана Мескин
Милкана Мескин
Милкана Мескин
Милкана Мескин
Кирил Мескин
Кирил Мескин
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Ключови думи:

Кирил Мескин, Милкана Мескин, галерия Арте, Станислав Памукчиев

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