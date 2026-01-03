Бащата на графикатурата проф. Иван Газдов чества имен ден с нова изложба

С изложбата „Дъжд 2“ известният график проф. Иван Газдов ще отпразнува имения си ден. Експозицията за личния си празник авторът по традиция ще представи в столичната галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31. Откриването е навръх Ивановден, 7 януари, от 18.00 часа, а гост художник ще бъде ямболският скулптор Николай Караманов, съгражданин на именика. „Носете си малки чашки и голямо настроение“, призовават домакините на събитието. Изложбата ще продължи до 23 януари, а "спомагателното" заглавие, кето й е поставил 80-годишният творец, е "Не смятам да се отказвам"...

Иван Газдов е роден в Ямбол през 1945 г. Завършва Националната художествена академия през 1970 г. при проф. Ал. Поплилов. Специализирал е в Gerrit Rietveld Academie, Амстердам, през 1978 г. Професор е в Националната художествена академия (НХА). В годините 1999 – 2003 г. е и неин ректор.

През 1978 г. представя първа изложба авторски плакати – идея, утвърдена чрез голямата монография „Авторски плакат“. Автор е над 20 специализирани албума и книги. Негови творби се намират в галерии и колекции по света и у нас – Музей за модерно изкуство, Тояма, Япония, Музей за модерно изкуство „Нойе Замлунг“, Мюнхен, музей „Форне“ в Париж и др. Проф. Гздов е създател на собствен графичен стил, който нарича „графикатура“ – микс между графика и карикатура, който развива и издига до статута на самостоятелно изкуство.

През 1996 г. Иван Газдов участва по покана в Първия международен салон на плаката в Гран пале, Париж, и в последвала изложба на петте континента. През 2017 г. открива своя голяма ретроспективна изложба в седем салона на Националната галерия – Двореца, в София. През 2023 г. е удостоен с титлата доктор хонорис кауза на НХА – най-голямото почетно звание на висшето училище.

Газдов е носител на общо 34 награди за изобразително изкуство, от които 20 национални и 14 международни. Сред тях са Голямата награда на Съюза на българските художници на името на Александър Жендов (1989), награда от конкурс в Москва по случай 40-годишнината от победата над фашизма (1985), специалната награда на името на Хидезо Кондо от конкурса на вестник „Юмиури Шимбун“, Токио, Япония (1986), държавна награда „Златен век“ – звезда, на Министерството на културата (2015) и др.