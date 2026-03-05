Планински гледки от разни краища на света звънтят с „Нюанси на тишината“

Изложба живопис „Нюанси на тишината“ на художничката Елена Георгиева представя столичната галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31. Експозицията ще открие проф. Красимира Коева на 10 март от 18.00 часа, а произведенията ще могат да бъдат разгледани до 24 март.

„Всяка планина има гръбнак, изваян от бурите, всяко дърво има своя профил, извит към слънцето, всеки цвят има разказ за теб“, обръща се към своите зрители авторката. В нейната изложба ще бъдат показани планински пейзажи от различни географски и гледни точки. „Натурата не е документално предадена, макар в топографско отношение да имам своите претенции. Определящи за избора на местата са светлината и въздушната перспектива, а цветът е главното действащо лице“, споделя Елена Георгиева. И разказва, че когато решава да нарисува Гранд Каньон (Аризона, САЩ), художникът Дейвид Хокни избира да работи по спомен, за да може да предаде онова особено състояние всред безкрая. „Вярвам, че мнозина от вас са изпитвали това планинско усещане – силно изнесените в хоризонт и вертикала елементи от пейзажа си играят със сетивата. Чувстваш се леко замаян, все едно се смаляваш и почти се разтваряш в необятното пространство. Озоновата синева има вкус и хладни капчици поръсват страните ти. Подобни сензитивни, почти тактилни видения каня в ателието си“, признава Елена.

В Лондонската национална галерия има една картина на Едгар Дега от 1896 г., La Coiffure – „Прическата“, припомня тя. Това е една от типичните за художника жанрови сцени, изпълнена в нехарактерни яркочервени, портокалово оранжеви и бежови едри мазки, които пленяват погледа още щом влезеш в злата. Картината е закупена от Анри Матис и вдъхновява неговите прословути червени интериори. „Цветът поражда емоция и би могъл да живее в автономен от формата свят. Това внушение на интуитивно ниво търся, когато разработвам палитрата си. Цветна светлина, контрастни хармонии, които създават илюзия за дълбочина. Априлското зелено, което след дъжда сияе и боядисва облаците. Чупливите сребристи нюанси на раждащия се ден и уютното червено на златния час, което се прелива в прозира на притворените клепачи“, казва Елена. Нюанси на тишината…

Художничката Елена Георгиева живее и работи в София. През 2006 г. завършва живопис в Националната художествена академия в класа на проф. Десислава Минчев и проф. Ивайло Мирчев. През 2005 и 2006 г. са ѝ присъдени поощрение и втора награда в конкурса за млади автори, организиран от фондация „Св. св. Кирил и Методий“. Отличена е и в конкурс за рисунка на НХА. Лауреат е на годишната награда за млади автори, учредена от д-р А. Кънев, и др. До 2009-а вече има три самостоятелни изложби. Включва се в инициативата на Фондация за глобално изкуство PANАGEA „Обществото днес и утре“. През 2012 г. печели двумесечна специализация в Cité internationale des arts, Париж, а 4 години по-късно е номинирана за специализация и в Мюнхен. През 2021 и 2023 г. участва в London Art Biennale и Panta Rhei – изложба за съвременно изкуство в Матера, Италия. През януари 2024-а защитава образователна и научна степен доктор към катедра „Живопис“ в НХА, където преподава. Междувременно прави няколко самостоятелни изложби, участва в много общи в страната и чужбина. Творби на българската художничка са собственост на галерии и частни лица в Германия, Северна Македония, Австрия, Финландия, Франция, Китай, Великобритания и САЩ.