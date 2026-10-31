Всички верни съпрузи си приличат, всички неверни са щастливи по своему

Всички верни съпрузи си приличат, всички изневеряващи са щастливи и/или нещастни по своему. Бялото и черното забъркват житейски меланж, в който са смесени вълнението от различната тръпка, угризенията, умората от ежедневието, желанието да рестартираш любовта, чувството за вина, страхът от усложнения, ужасът да не се провалиш в леглото или да не бъдеш разкрит, още стремеж да рестартираш – с новия партньор или с преоткрития досегашен. Така зад малко баналното заглавие "Прелюбодейци" на поредната премиера в Сатиричния театър се разкрива цял калейдоскоп от скрити желания, недоразумения и нелепи оправдания – стари като света, но винаги нови и съблазнителни за онези, които за първи път се престрашават да се впуснат в опасната игра. Пиесата е от съвременния американски драматург, сценарист и актьор Майкъл Джейкъбс в превод на Михаела Кацарова. Режисьор е Калин Сърменов.

…Хауърд (Борислав Захариев, все още помнен от мнозина като Боби Турбото) с титанични усилия навлича еротичен кожен комплект, за да угоди на своята властна Моника (шеметната Деница Даринова), но някак не им се получава – не само заради стягащите го гащи. На пръв поглед сякаш съпрузи с дългогодишен стаж се опитват да разнообразят сексуалния си живот, но много скоро става ясно, че всъщност са любовници. Тя не е задоволена, той пък вече смята, че влага в тази връзка повече усилия, отколкото в семейната повинност, затова се разбързва да се прибере у дома…

…Грейс и Сам (Ива Тодорова и Тони Минасян, които отскоро са в трупата на Сатирата) се готвят да изневерят за първи път на законните си половинки. Двама очарователни свенливци, които очевидно не намират топлота и разбиране в семейното гнездо, но някак са се намерили един-друг и се опитват да преодолеят задръжките си. Тя дори ще изнесе Библията от хотелската стая, за да не става свещената книга свидетел на прегрешението – но ако Сам спечели доверието ѝ, обещава да я върне. А това, за радост и на тях, и на публиката, се случва твърде скоро…

В началото на зрителя му се струва, че спектакълът ще бъде поредица от миниатюри без връзка помежду си, разиграващи казуса "прелюбодейство" в различни ситуационни варианти. Оказва се обаче, че връзка има, и то каква. Траекториите на героите се пресичат, за да изградят предвидимия, но достатъчно изобретателен лабиринт на добра комедия за нещата от живота. Особено когато в историята нахлува и млада влюбена двойка, която балансира на ръба на най-важното решение – дали да се врекат във вечна вярност с пръстени и всичко там подобаващо, или да сложат край и да се разделят. В техните обувки влизат двама талантливи студенти от класа на Калин Сърменов в театралния колеж "Любен Гройс": Мила Пейова и Венцислав Венциславов.

Всички актьори са страхотни: преувеличените им по мярката на персонажите реакции форсират смеха в залата. Пълните противоположности Грейс и Моника на Ива и Деница са "антиподи" и с гласовете си – нежен лиричен сопран и мощен драматичен контраалт. Особено ефектен е стилизираният сканадал на Моника с Хауърд, когато Деница Даринова и Борислав Захариев се карат само с нечленоразделни междуметия…

Най-интересният ход в спектакъла обаче е "рамката", която полага с превъплъщението си актьорът Ивайло Калоянчев: неговият Бърт започва изявата си като конферансие в кабаре или илюзионист в цирка, от време на време прескача в домовете на другите герои в ролята на нещо като камериер, но най-вече наблюдава и коментира семейните връзки, темата родители – деца и възитанието по метода проба – грешка с примери от „своя“ живот. Мъдро, човечно и много, много забавно.

Още по-интересно става на финала с аплодисментите. Излизайки за поклон на сцената след премиерата, режисьорът Калин Сърменов призна, че автор на изповедта на Бърт е самият той, а в основата ѝ са залегнали отношенията с най-голямата му дъщеря Дария. Не знаем дали след всяко представление ще го прави, но тогава нещата наистина си идват окончателно на мястото. И се уверяваме в нещо, което и без това подозирахме – историята е автобиографична. Както например тази случка:

В първия учебен ден всяко семейство иска да направи добро впечатление на учителката на отрочето. Децата се събират около нея, а една майка извиква наследника си с "Котенце". Госпожата казва, че вече няма котенца и зайчета, защото са станали големи, но решава да разпита учениците как ги наричат вкъщи. Последна е Дария. "А на тебе как ти вика майка ти?" – "Говедо!", обяснява тя. Когато семейството сконфузено си тръгва, бащата се възмущава: "Как можа да кажеш, че майка ти ти вика говедо?!" – "А по-добре ли щеше да е да кажа, че ти ми викаш "Гъз сплескан"?!", отговаря дъщерята…

Сценографията за спектакъла е на Даниела Николчова, хореографията – на Татяна Янева, консултант илюзии е Росен Димитров. Текстът на песните също е на Калин Сърменов, а композитор е Асен Аврамов. Драматург на постановката е Богдана Костуркова. Следващите представления са на 7 и 25 ноември.