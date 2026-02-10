Колеги и приятели на Татяна Лолова правят хепънинг за 92-годишнината ѝ

Приятели и колеги на незабравимата актриса Татяна Лолова ще се включат в творческите вечери – хепънинги, посветени на звездата на Сатиричния театър в края на февруари. Днес, на 10 февруари, любимата на няколко поколения актриса щеше да навърши 92 години. По този подов близки и почитатели организират първия хепънинг в нейна чест в Пловдив, за да празнуват таланта й. В една от галериите на Стария град ще има колективно четене на последната й книга „Татяна Лолова. От А до Я“ (изд. „Книгомания“). Следващите събития, които ще включват представяне на филма „Последният спектакъл“ и книгата ще бъдат в Балчик на 22 февруари от 18.00 ч. в концертната зала на „Мелницата“ и на 23 февруари, отново от 18.00 ч., в Народно читалище „Зора - 1894“ в град Шабла, информират организаторите от Pr Team.

Очаква се на тях да присъстват и колеги на актрисата от Сатиричния театър „Алеко Константинов“, от театрите във Варна и Добрич. Всеки един ще разкаже история с Лолова и ще прочете любим откъс от книгата. Кои ще бъдат актьорите и близките на голямата актриса, които ще участват в предстоящите събития, обаче засега е тайна. За първи път ще бъдат показани сценичен костюм – рокля, и аксесоари, с които Татяна Лолова е играла в едно от последните си представления – моноспектакъла „Дуенде“ на режисьора Съни Сънински в Театър 199. „Това е един възможен начин да си спомним за Татяна Лолова с усмивка, без тъга. Да се възхитим отново на нейния талант и чувство за хумор“, казва Георги Тошев, автор на книгата и филма.

Идеята на томчето „Татяна Лолова от А до Я. Бележки, мисли, снимки“ е всяка буква от азбуката да зададе тема, по която голямата актриса да сподели по земен начин и от сърце спомени, впечатления или личната си житейска философия за благодарността, глупостта, дързостта, забравата, любовта, мечтата, надеждата, театъра, усмивката, целувката, щастието… Включени са и скица на актрисата, направена от художника Греди Асса, неразказани истории и над 70 снимки от архива й. В края е публикуван хронологичен списък с избрани нейни роли в киното и театъра.

Документалният филм „Последният спектакъл“, на който Калояна Климентова е съавтор, събира архивни снимки, някои от които се показват публично за пръв път, разказващи за забележителния житейски и творчески път на голямата актриса, както и за последните месеци от живота й. Включени са и кадри от емблематични български филми, в които Лолова се снима през годините. В „Последният спектакъл“ участват съпругът й Светослав Светославов-Славе, актьорите Койна Русева и Велислав Павлов, режисьорът Илиян Джевелеков, певецът Орлин Горанов, продуцентът Игор Марковски и др. „Това е емоционално пътуване във времето през спомените и кадрите, които сме избрали. Много смях, но и тъга има в живота на голямата актриса“, отбелязва Калояна Климентова.

Входът за събитията е свободен, като зрители ще бъдат настанявани до изчерпване на местата в залите.

Татяна Лолова е една най-популярните и обичани български актриси, първата записана сред създателите на Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Родена е на 10 февруари 1934 г. в София. Завършва актьорско майсторство при проф. Стефан Сърчаджиев във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1955 г. Същата година дебютира на професионална сцена в Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе. През 1957 г. става първата актриса, която е официално назначена в новосформираната трупа на Държавен сатиричен театър, където играе до края на живота си с едно прекъсване от 1977 до 1989 г., когато е актриса в театър „София“. Някои от най-популярните спектакли с нейно участие са „Чичовци“ (1960) по Иван Вазов, „Много шум за нищо“ (1965) от Шекспир, „О, щастливи дни“ (1991) от Самюъл Бекет, „От другата страна“ от Станислав Стратиев, „Човекоядката“ (1978) от Иван Радоев (в театър „София“), „Големанов“ по Ст. Л. Костов и много други. В киното я помним във филми като „Птици и хрътки“, „Щурец в ухото“, „Топло“, „Бон шанс, иснпекторе“, „Опасен чар“, „Сиромашко лято“, „Разговор с птици“…

Татяна Лолова има над 120 театрални, 76 телевизионни и 54 филмови роли, както и многобройни записи в БНР. Тя е носител на редица филмови и театрални награди, високи държавни отличия.