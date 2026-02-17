В Сатирата разказват „Началото на края“ на една любов

В Сатиричния театър „Алеко Константинов“ започнаха репетиции на комедията „Началото на края“ от майстора на нежния абсурд във френската драматургия Себастиен Тиери. Режисьор на спектакъла е Николай Младенов, който е поверил ролите на Деляна Хаджиянкова, Стела Ганчева, Явор Борисов и Георги Манчев. Сценографията е на Елица Рангелова, музиката – на Златко Митрески, а пластиката – на Цветина Матова. Преводът на пиесата е на Валентина Бояджиева, а драматург на постановката е Богдана Костуркова. Премиерата ще се състои в края на април в камерна зала "Методи Андонов".

От екипа подсказват, че става дума за любовна история, но този път – подхваната от нейния край. И споделят с бъдещите си зрители, че понякога най-смелият жест в любовта е да започнеш отначало…със същия човек.

В центъра на историята е средностатистическа двойка. Един ден мъжът се прибира у дома с усещането, че нещо е необратимо променено. Постепенно става ясно, че той е „изтрит“ – системата вече не го разпознава. Документите му са невалидни, социалните служби не го намират в регистрите, сякаш никога не е съществувал. Това административно недоразумение се превръща в кошмар. Човекът започва да губи правото си на име, на семейство, на идентичност. А най-страшното е, че близките му постепенно също започват да се колебаят – дали наистина е този, за когото се представя...

Себастиен Тиери е френски драматург, актьор, режисьор и сценарист. Роден е през 1970 г. в Ньойи-сюр-Сен. Завършва престижната Национална консерватория за драматично изкуство в Париж, където се обучава при някои от водещите имена на френския театър. Започва творческия си път като актьор в киното и телевизията, но бързо привлича вниманието и като автор на театрални текстове с характерен стил – едновременно комичен, абсурден и провокативен. Пиесите му се отличават с виртуозно изградени диалози, неочаквани сюжетни обрати и интелигентна сатира, която поставя под въпрос съвременни социални и морални норми. Творчеството му привлича широка публика с универсалния си език, забележителното чувство за хумор и умението да превърне ежедневното в сценичен спектакъл, който едновременно забавлява и кара зрителя да се замисли.

Драматургичните му творби го правят своеобразен рекордьор сред съвременните френски автори, изтъква БТА: номиниран е седем пъти за престижната награда „Молиер". В интервютата си Тиери заявява, че не обича да мъдрува доколко актьорската му чувствителност присъства и определя драматургичното му писане. Казва, че нерядко прави промени в текста след премиерата и причината за това нерядко са актьорските „добавки" към написаните реплики. Неведнъж е заявявал, че се отнася с голямо уважение към абсурдистите – заради умението им да предизвикват публиката. В същото време изпитва пиетет и към „булевардния театър" заради виртуозното му умение да владее вниманието на зрителите. Наричат комедиите на Тиери „умен булевард“.

Себастиен Тиери беше в София през 2018 г. за премиерата на своята пиеса „Обичай ме", поставена от Андрей Клудов в Сатирата. На родната публика са познати и други комедии на популярния французин: „Той е дяволът“ (Младежки театър „Николай Бинев“, реж. проф. Здравко Митков), „Без асансьор4 (МГТ „Зад канала“, реж. проф. Ивайло Христов), „Двама чисто голи мъже“ (театър „Бонини“, реж. Асен Блатечки), „Когато индийците ни купят“ (ДТ „Сава Огнянов“ – Русе, реж. Орлин Дяков) и др.

Само няколко дни преди старта на репетициите за „Началото на края“ в Сатирата започна подготовката и за още една бляскава комедия – „Шум зад кулисите“ от Майкъл Фрейн. Тази комедия за театърa в самия театър е позната на зрителите и като „Още веднъж отзад“ – легендарно заглавие, оставило следа на сцената на Сатирата с режисьорската интерпретация на Иржи Менцел. Днес историята се връща в нов прочит – на проф. Андрей Аврамов, който пък преди години я е поставял с шеметен успех в Младежкия театър.

Преводът на „Шум зад кулисите“ е на Боян Николаев. Сценография: Теодора Лазарова и Илина Грозева. Музика: Любомир Денев. В ролите са Маргарита Хлебарова, Мартин Желанков, Рада Кайрякова, Иван Панев, Силвия Лулчева, Петър Калчев, Мартин Каров, Божидар Мицев, Никол Георгиева. Драматург на постановката е Михаил Тазев.