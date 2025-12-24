Ива Тодорова стана част от трупата на Сатирата

Ива Тодорова, спечелила популярност и две награди "Икар" със своя моноспектакъл "Приятно ми е, Ива", вече е част от трупата на Сатиричния театър, научи БТА от трупата. Първото появяване на актрисата заедно с новите ѝ колеги бе на спектакъла "100 години Георги Парцалев", състоял се на 14 декември в зала 1 на НДК. Там Ива Тодорова представи импровизация по Радой Ралин, която навремето е изпълнявана от нейния идол – голямата Татяна Лолова.

"Имаме нужда от актриса като нея. Постепенно, от пет-шест години, трупата доби нов истински облик на сатиричен театър. Няма повтарящи се бои“, коментира драматургът на театъра Богдана Костуркова и допълва, че Ива Тодорова вече репетира втората си роля. Тя е в "Етърви" на Ерик Асус.

Историята е за едно театрално роднинство, в което под повърхността на добрия тон ще кипят страсти, характери и неподправена ирония, разказват от екипа. Режисьор е Владимир Люцканов, сценографията е на Теодора Лазарова, драматург е Богдана Костуркова, а преводът е на Валентина Бояджиева. В ролите са още Анна Станчева, Елена Атанасова, Стефания Кочева, Любомир Ковачев, Николай Луканов и Тони Минасян.

Ива Тодорова е родена през 1975 г., в световния ден на театъра – 27 март. Завършва актьорско майсторство при проф. Крикор Азарян и доц. Тодор Колев в НАТФИЗ през 1997 г. До 2002 г. играе в театър "Българска армия", Народния театър "Иван Вазов", театрална работилница "Сфумато". След това заминава за Италия. От 2009 г. е отново в България, работи в списание, организира събития. През 2018-а се завърна на сцената на Театър 199 с моноспектакъла "Приятно ми е, Ива", удостоен с награди "Икар" за най-добра актриса и за драматургия, както и със "Златен кукерикон". На 26 декември "Приятно ми е, Ива" ще бъде изигран пред публика за 150-и път. Той бе последван от своеобразното продължение "Ива е онлайн", който пък спечели "Икар"-и за драматургичен текст и наградата на публиката за най-добро представление. Има и трета част, наречена "Най-смешното шоу завинаги, навсякъде и само за вас!", играна като стендъп на клубна сцена.