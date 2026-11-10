Тежко късо съединение спря 80% от „Лукойл Нефтохим Бургас“

Тежък външен проблем с електрозахранването предизвика интензивно факелно изгаряне в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и доведе временно до аварийно спиране на почти цялата дейност на фирмата. Това стана ясно от писмена позиция на "Лукойл Нефтохим Бургас" до БНТ, след като черен дим и пламъци бяха забелязани от едната факелна кула на рафинерията.

От рафинерията обясниха, че всичко се дължи на "изключително дълбок спад на захранващото напрежение, практически до нула, довел до аварийно спиране на близо 80 на сто от технологичните инсталации".

"Причината е външна за рафинерията и е свързана с подстанция „Камено“, работеща на 110/20 кV, където по същото време са извършвани планови профилактични дейности. Възникнало е трифазно късо съединение, предизвикало три последователни смущения на напрежението с продължителност съответно 400 милисекунди, 1 секунда и отново 400 милисекунди", пишат от рафинерията и обясняват, че "конкретните причини за инцидента - човешка грешка или техническа неизправност - следва да бъдат установени от Електроенергийния системен оператор"

От „Лукойл Нефтохим Бургас“ разясняват, че "подобно по дълбочина и мащаб външно електрическо смущение, засегнало рафинерията, не е регистрирано през последните 25 години", както и, че "факелните системи са неразделна част от технологичните процеси и системите за безопасност на всяка съвременна нефтопреработвателна рафинерия".

Рафинерията разполага с четири въглеводородни факела и един факел за сероводород. При нормална експлоатация те се намират в постоянна готовност - 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, като работят само пилотните горелки, чиито пламъци са практически незабележими през деня.

Основното им предназначение е при пуск или при планово и/или аварийно спиране на оборудване, технологични инсталации или производствени процеси да приемат отделените газове и да осигурят тяхното контролирано и безопасно изгаряне, предотвратявайки опасното им натрупване и изпускане в атмосферата. Факелните глави са оборудвани със системи за бездимно горене чрез подаване на водна пара, която подобрява смесването на газовете с атмосферния кислород.

"При внезапно и масово постъпване на въглеводородни газове, какъвто е сегашният случай, е необходимо време за регулиране на пароподаването. В този преходен период може да се наблюдава и черен дим", обясняват от рафинерията.

Черният цвят се дължал основно на фини частици елементарен въглерод - сажди, образувани при непълното изгаряне на въглеводородите. Продуктите на горенето съдържали също водна пара и въглероден диоксид, но не и въглеводороди и именно в това е смисъла на целенасоченото изгаряне да не се допусне опасното изпускане на въглеводороди в атмосферата.

По наличната оперативна информация измервателните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух, разположени в Бургас, Камено и Долно Езерово, не са регистрирали превишения на контролираните показатели за замърсяване вследствие на днешното факелно изгаряне, твърдят от рафинерията и обясняват, че "не са постъпвали и оплаквания от граждани, свързани със замърсяване на атмосферния въздух".



Независимите системи за мониторинг на рафинерията също не били отчели превишения на контролираните показатели и затова няма основания за притеснение сред населението.