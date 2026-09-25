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Васил Божков: ПБ приема лобистки закони,
без да знае, че са такива

Бизнесменът твърди, че по делото за санкциите "Магнитски" е дал 1000-2000 доказателства

Днес, 13:14
Васил Божков
БГНЕС
Васил Божков

"ПБ принципно искат да променят нещата, но много неща не разбират, приемат лобистки закони без да знаят, че са лобистки". Това обяви в Съдебната палата бизнесменът Васил Божков, цитиран от БГНЕС.

Повод за думите му стана въпрос как ще коментира промените в Закона за хазарта, с които премиерът Румен Радев много се похвали преди редовното заседание на правителството в сряда. Божков, който е и дългодишен хазартен бос, собственик на Еврофутбол и Национална лотария,  заяви, че според него законът не е най-важният въпрос. Той се противопостави на ограниченията за рекламата на хазарт, като посочи, че това може да засегне финансирането на спорта.

„Като няма друга реклама, парите намаляват - идеално оправдание“, каза Божков. Той изрази и мнение, че игралните автомати могат да бъдат ограничени до казината, вместо да се въвеждат отделни ограничения за рекламата и обозначенията на игралните зали. 

Бизнесменът, който беше в Съдебната палата за едно от делата, по които е обвиняем, обяви, че Специализираната прокуратура и най-вече Кънев (прокурор Ангел Кънев - бел. ред.) изфабрикували доказателства, оригиналите липсват.

По думите му става въпрос за телефон, за който няма протокол за предаване на следствието или прокуратурата. „Откъде се е появил този мистериозен телефон? Никой не го е предавал на следствието на прокуратурата“, заяви Божков.

Той твърди, че по делото са били създадени нови доказателства. „Оригиналите липсват, създадени са нови, които даже не ги знам какви са“, каза бизнесменът и продължи: „Така работи специализираната прокуратура. Фабрикува доказателства. И това не е само срещу мене, знаете ли, колко хора са пострадали“.

Божков заведе дело в САЩ за изваждане от "Магнитски"
Васил Божков е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски". Това съобщава Bird. bg.
СЕГА
08 Юли 2026

По повод заведеното от него дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“, Божков заяви, че очаква санкциите да бъдат отменени, ако процедурата е безпристрастна. "Аз съм предоставил може би хиляда - две хиляди доказателства“, добави Божков.

Именно по това дело името на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път се появи в официален документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ. В своя публикация сайтът BIRD цитира документацията по делото, по което Васил Божков оспорва  пред федерален съд наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски".  По това дело OFAC е ответник, а Божков е ищец.

Цитираният документ е отговор на OFAC по искането на Божков за произнасяне на съда. В него е описана ситуацията, довела до санкциите срещу бизнесмена.

"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца“, се посочва в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли и цитиран от Bird.bg.

Бившият премиер реагира на публикацията -  гневно и с два дни закъснение: "Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа", заяви Бойко Борисов в Приморско на среща с младежката академия "Новите умове". 

Борисов за първи път изплува в документ на службата за санкции на САЩ
Името на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път се появи в официален документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ.
СЕГА
06 Авг. 2026

 

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Ключови думи:

Васил Божков, Закон за хазарта

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