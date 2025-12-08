Медия без
Онлайн казино е осъдено, че е пуснало пристрастен да залага

Днес, 15:29
Онлайн казино е осъдено вече на две инстанции да върне загубените пари на пристрастен към хазарта мъж, който бил допуснат да залага, въпреки че доброволно се е вписал в регистъра на зависимите, на които не трябва да бъде позволявано да участват в хазартните игри.

Това става ясно от решение на Софийския градски съд (СГС), за което пише "Лекс". Градският съд гледа делото като втора инстанция и споделя изводите на районния съд по първото подобно дело, след като с промените в Закона за хазарта през 2020 г. беше въведен специалният регистър на зависимите, които операторите са задължени да не пускат в реалните и виртуалните игрални зали.

Преди година Софийският районен съд осъди хазартния оператор да възстанови загубите от над 8500 лева на мъжа, както и да го обезщети с 1000 лева за причинени неимуществени вреди.

Онлайн казиното обжалва решението, като твърди, че исковете са недопустими, тъй като представляват злоупотреба с право. От там твърдят, че не са били уведомени от Националната агенция за приходите (НАП), че мъжът е вписан като уязвим в регистъра, а казиното не било длъжно да извършва такава проверка. 

Съдът обаче приема, че няма злоупотреба с право. В решението се подчертава, че достъп до регистъра имат само длъжностни лица от НАП и определени от организаторите на хазартни игри техни служители. И законът задължава организаторите на хазартни игри да не допускат вписаните в регистъра да залагат. 

По делото е установено, че мъжът залага от 15 години и осъзнава проблема си с хазарта. Започнал е със залозите след напускане на работа, следва затъване в дългове и семейна криза, довели и до мисли за самоубийство. В края на 2022 г. той вече дължал над 100 000 лв., когато започнал да се лекува и тръгнал на терапия при психолог.

След като научил, че в НАП е създаден регистър, в който може да се впише всеки, който има проблем с хазарта, той сам подал искане и бил вписан в него на 6 януари 2023 г. След това пробвал да залага онлайн, но установил, че вече е блокиран, но в началото на февруари 2023 г. видял, че може да влезе в един от известните сайтове за хазарт. Така в продължение на 12 дни залагал там и натрупал загуба от над 8500 лв.

След като не успял да си върне парите, обяснявайки на оператора, че е зависим, той завел дело за непозволено увреждане.

Съдебно-техническата експертиза установява, че през февруари той е бил вписан в регистъра на зависимите, но от хазартния оператор не са правили справка за него, както са задължени по закон. Акаунтът му за онлайн залагания е деактивиран едва след като си е поискал проиграните пари. Експертизата е установила, че за 12 дни мъжът е заложил над 20 000 лв., а е спечелил над 11 500 лв.

Съдебно-психиатричната експертиза пък показала, че той страда от патологично влечение към хазарт и не може да контролира поведението си по време на залагане или достъп до хазартни игри.

Така онлайн казиното е осъдено да върне разликата между заложените от мъжа 20 480 лева и спечелените от него 11 886,90 лева, която е изчислена на 8594 лева. Отделно хазартният оператор трябва да го обезщети и с 1000 лева за претърпени неимуществени вреди, както и да му плати разноските по делото, които са още 1700 лева.

Решението на градския съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

