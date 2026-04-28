Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради ареста си

Съпругата на бизнесмена Васил Божков – Елена Динева, осъди прокуратурата да ѝ плати над 15 000 евро обезщетение заради продължителното ѝ задържане, което продължи осем месеца, колкото е максимално допустимият срок. Това става ясно от решение на Софийския градски съд (СГС), съобщава „Лекс“.

Динева е подсъдима с Божков в т.нар. хазартно дело, по което обвинението твърди, че са нанесени щети за близо 560 млн. лева на държавния бюджет. Тя е обвинена за участие в престъпна група за изнудване, длъжностни и корупционни престъпления, в която са участвали и служители на закритата Държавна комисия по хазарта. Това дело беше внесено в съда преди две години и още не е приключило на първа инстанция.

Елена Динева обаче беше арестувана още в началото на 2020 г., когато пък Божков беше обявен за издирване, а тя остана в ареста от февруари до октомври, когато изтече максималният срок, в който може да бъде задържана в досъдебното производство. През това време всички състави на закритите специализирани съдилища отказваха да я освободят, а когато накрая го направиха, ѝ бяха наложени гаранции от 750 000 лева и 1 млн. лева, които тя не успя да плати. Така Динева беше освободена от прокуратурата, когато срокът за задържането ѝ окончателно изтече.

Миналата година тя е завела иск за 200 000 лева срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), в който твърди, че със задържането ѝ са извършени множество нарушения на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). В иска на Динева се казва, че незаконно е било още първоначалното ѝ задържане, това е продължило и с определената ѝ най-тежка мярка за неотклонение, а след това и срокът е бил прекомерен.

От своя страна от прокуратурата са оспорили иска ѝ с мотиви, че преценката за взетата мярка и нейната продължителност е изцяло в правомощията на съда и дори и да е налице неправомерно задържане, отговорността не е тяхна. Освен това според държавното обвинение евентуалните вреди не са пряка последица от твърдените нарушения, а евентуално от предявеното обвинение, делото по което обаче не е приключило.

В решението си съдия Гергана Кратункова от СГС отбелязва, че лишаването от свобода не само е ограничено в допустимите законови изключения, но не следва да е произволно или прекомерно.

„Съдът приема, че задържането на ищцата не отговаря на изискването за разумност на срока. В 8 месечния период на задържането прокуратурата не е представила конкретни доказателства за опасност г-жа Динева да извърши престъпление или да се укрие. Отделно от това, в множество свои решения, включително по жалби срещу България ЕСПЧ е приемал, че определянето на непосилен размер на паричната гаранция, обуславящо удължаване на задържането нарушава Конвенцията за правата на човека, тъй като в такава ситуация не са налице „релевантни и достатъчни“ основания за продължаващото лишаване от свобода“, мотивира се СГС.

Градският съд е приел заключение и на съдебно-психологическа експертиза, според което Динева е преживяла остър емоционален стрес и интензивни негативни емоции на срам, омерзение, усещане за натиск и несправедливост. Понесла е неудобствата и униженията от престоя в ареста и развила тревожно-депресивно състояние, продължаващо и към настоящия момент. Според вещото лице усещането ѝ било за житейска катастрофа.

Показания е дал и адвокатът ѝ по наказателното дело, който свидетелства, че Динева се чувствала като косвена жертва на репресията срещу Васил Божков, като на всички заседания не чувала своето име като човек, извършил престъпление.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.