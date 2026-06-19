Васил Божков си поиска над 5 млн. евро от "Левски"

Илияна Димитрова Васил Божков на няколко пъти бе заявявал, че няма да си търси вложените средства в "Левски", но сега взе друго решение.

Бившият собственик на "Левски" Васил Божков изненадващо реши да си потърси средствата, с които бе кредитирал клуба по време на управлението си. Става въпрос за 5 072 337.63 евро, като на "Левски" е даден 14-дневен срок да преведе тези пари на Стоян Баумайер, който е адвокат на бизнесмена.

Всичко това стана ясно от официално изявление от клуба, откъдето са останали неприятно изненадани от тази покана. До момента Божков на няколко пъти бе заявявал, че не смята да си търси тези средства. Това бе повторил и сегашният президент на "Левски" Наско Сираков, който допълни, че думата на Васил Божков за него значи много. Причината искането да е свързано с адвокат Баумайер е, че самият Божков е обект на международни санкции и сметките му са запорирани, включително и тези на компанията му "Нове Холдинг". По тази причина той е прехвърлил вземанията от "Левски" на юриста си.

"Клубът не може да третира тази ситуация като търговски или счетоводен въпрос, който може да бъде решен с един банков превод. Когато претендирани вземания произхождат от дружество, свързано със санкционирано лице, когато тези вземания са прехвърлени по нов юридически път, и когато плащането се иска по сметка на лице, публично известно като адвокат на същото санкционирано лице, клубът е длъжен да постави въпроса дали не се създава механизъм за заобикаляне на международни санкции или за икономическо реализиране на права, които иначе биха били обект на санкционни ограничения", заявяват от "Левски".

Дебело е подчертано, че клубът няма да извърши плащане по тази претенция, преди да бъде извършена пълна проверка относно произхода на вземанията, валидността и целта на извършените цесии, крайния икономически бенефициер, евентуалната свързаност между страните и приложимите санкционни режими. За целта ще бъдат изпратени официални писма до НАП, БНБ, Министерството на финансите, Министерството на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Клубът ще поиска да бъде проверена структурата на цесията, произходът на претендираните вземания, движението им между отделните лица и дружества, както и евентуалната икономическа, юридическа или фактическа свързаност между първоначалните кредитори, цедента, новия претендиращ кредитор и санкционирани лица или дружества.

Ще бъдат информирани писмено за този казус също БФС и УЕФА за случая, за да бъде безспорно ясно, че "Левски" действа прозрачно, отговорно и в защита на своята финансова, правна и лицензионна надеждност.

В изявлението се добавя още: "Левски" не може да подмине и публично известните обстоятелства от последните години. Васил Божков е основен фактор, клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури. В публичното пространство беше ясно посочвано, че тези задължения няма да бъдат опрощавани, но и че парите няма да бъдат поискани обратно от "Левски". Това винаги е било приемано, както от привържениците, така и от ръководството, като морално извинение към най-големия български футболен клуб за причинените щети."

В заключение се изразява готовност за провеждане на диалог за решението на този проблем, но "само по начин, който не нарушава българското и международното право, не създава санкционен, банков, лицензионен или репутационен риск, не компрометира усилията за изграждане на прозрачен модел на собственост, управление и финансиране, не поставя под съмнение лиценза на "Левски" и участието му в българските и европейските клубни турнири, и не превръща клуба в инструмент за обслужване на интереси, свързани със санкционирани лица или дружества."