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НАП вади на светло посредниците в онлайн залаганията

Афилиейт операторите минават на лицензионен режим и 10% данък

26 Юни 2026
Между 450 - 500 млн. лв. годишно без никакво облагане изплащат хазартните оператори на посредници да рекламират игри и привличат клиенти, обявиха от Министерството на финансите.
Между 450 - 500 млн. лв. годишно без никакво облагане изплащат хазартните оператори на посредници да рекламират игри и привличат клиенти, обявиха от Министерството на финансите.

Промени в Закона за хазарта предвиждат изсветляване на голяма част от оборотите и печалбите в хазартния бизнес. Те се предлагат в преходните разпоредби на проектобюджета за 2026 г. и ще влязат в сила от 1 август.

Предвижда се въвеждане на лицензионен режим и държавна такса за т.нар. афилиейт оператори - посредниците, които популяризират онлайн казина и сайтове за спортни залози и набират играчи за тях. Оказва се, че през тези посредници изтичат между 450 - 500 млн. лв. годишно като раздадени комисиони, които изобщо не се облагат.

Затова Министерството на финансите предлага да въведе лицензионен режим за афилиейт операторите и задължение хазартните фирми да работят само с лицензирани посредници.

Те ще бъдат обложени с двукомпонентна държавна такса - твърда годишна такса от 6 000 евро и променлива част в размер на 10% върху стойността на комисионното възнаграждение, което е обвързано с брой привлечени регистрирани потребители, депозити, залози или друг измерим резултат.

От новото облагане МФ очаква 100 млн. евро. платени данъци за тази година и 150 млн. евро за 2027 г.

"В хазарта сивият сектор е 40%, а това е икономическа дейност с огромни обороти - 66 млрд. лв. за 2025 г. Затова поставяме фокус върху изсветляването му", коментира пред Нова тв Людмила Петкова, зам.- министър на финансите.

Като мярка срещу нелегалните хазартни оператори в закона за хазарта ще бъде уредена възможност плащанията към тях да бъдат блокирани от банки и други платежни институции. Мобилните оператори и интернет доставчици ще може да блокират  нелегални игрални сайтове.

За целта черният списък на НАП за нерегистрираните хазартни оператори вече ще се актуализира всеки ден, а не веднъж месечно, както в момента. Специална наредба на МФ ще определи по какъв ред НАП ще предоставя на банките и другите платежни институции номерата на банкови сметки на лицата и фирмите от този списък. Шефът на НАП ще може да разпорежда блокирането на интернет страници, мобилни приложения, профили в социалните мрежи и стрийминг платформи на афилиейт оператори, които популяризират хазартни игри без действащ лиценз.

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Ключови думи:

Закон за хазарта

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