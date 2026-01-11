Водният кресон е най-мощната суперхрана

Център за контрол на заболяванията на САЩ публикува в научното списание Preventing Chronic Disease новата си официална класация за т.нар. суперхрани. В това изследване CDC е търсил 17 специфични нутриента (желязо, калий, протеин, калций и витамини). Храни като боровинките, чесъна и лука не са попаднали в списъка, защото въпреки че имат мощни антиоксиданти, те не съдържат високи нива на точно тези 17 витамина и минерала спрямо калориите си.
Изследването първоначално е анализирало 47 храни, но 6 от тях не са събрали достатъчно точки, за да бъдат наречени „powerhouse“. Това са: малини, мандарини, червени боровинки, чесън, лук и сини боровинки. Това не ги прави вредни, просто тяхната концентрация на точно определените 17 витамина и минерала е по-ниска спрямо калориите им.
Крал на суперхраните отново е водният кресон, най-богатият на хранителни вещества зеленчук на планетата. Той расте директно в плитки течащи води. Една порция воден кресон задоволява напълно дневните нужди от витамин К, витамин С, витамин А и калций. Водният кресон има пиперлив, леко лютив вкус, подобен на руколата или репичките. Идеален е за салати, сандвичи или като гарнитура. В България растението се среща край чисти планински потоци и извори (често го наричат "мокреш" или "водна детелина"). В големите супермаркети се продава рядко, но можеш да го откриеш в био магазините.
Китайското зеле, познато още като Бок чой (Brassica rapa subsp. chinensis), заема почетното второ място в класацията на CDC с впечатляващия резултат от 91.99 точки. То е основен стълб в азиатската кухня и е истински "хранителен гигант".
Третото място в престижната класация на CDC (с 89.27 точки) се заема от Манголд (Beta vulgaris subsp. vulgaris). Макар в България често да го наричаме „скелетно цвекло“ или „листно цвекло“, то е изключителен листен зеленчук, който всъщност е много близък роднина на захарното и червеното цвекло, но се отглежда само заради листата и дръжките.
Класация на суперхраните (Powerhouse Fruits and Vegetables)
|№
|Растение (на български)
|Английско име
|Точки (Score)
|1
|Воден кресон
|Watercress
|100.00
|2
|Китайско зеле (Бок чой)
|Chinese cabbage
|91.99
|3
|Манголд (Листно цвекло)
|Chard
|89.27
|4
|Листа от цвекло
|Beet green
|87.08
|5
|Спанак
|Spinach
|86.43
|6
|Цикория
|Chicory
|73.36
|7
|Листна маруля
|Leaf lettuce
|70.73
|8
|Магданоз
|Parsley
|65.59
|9
|Маруля „Ромен“
|Romaine lettuce
|63.48
|10
|Листно зеле (Колард)
|Collard green
|62.49
|11
|Листа от ряпа
|Turnip green
|62.12
|12
|Листа от синап
|Mustard green
|61.39
|13
|Ендивя (Къдрава маруля)
|Endive
|60.44
|14
|Сибирски лук (Див лук)
|Chive
|54.80
|15
|Кейл (Къдраво зеле)
|Kale
|49.07
|16
|Листа от глухарче
|Dandelion green
|46.34
|17
|Червена чушка
|Red pepper
|41.26
|18
|Рукола
|Arugula
|37.65
|19
|Броколи
|Broccoli
|34.89
|20
|Тиква (оранжева)
|Pumpkin
|33.82
|21
|Брюкселско зеле
|Brussels sprout
|32.23
|22
|Зелен лук
|Scallion
|27.35
|23
|Алабаш
|Kohlrabi
|25.92
|24
|Карфиол
|Cauliflower
|25.13
|25
|Бяло зеле
|Cabbage
|24.51
|26
|Морков
|Carrot
|22.60
|27
|Домат
|Tomato
|20.37
|28
|Лимон
|Lemon
|18.72
|29
|Маруля „Айсберг“
|Iceberg lettuce
|18.28
|30
|Ягода
|Strawberry
|17.59
|31
|Репичка
|Radish
|16.91
|32
|Зимна тиква (всички видове)
|Winter squash
|13.89
|33
|Портокал
|Orange
|12.91
|34
|Лайм
|Lime
|12.23
|35
|Грейпфрут (розов/червен)
|Grapefruit (pink/red)
|11.64
|36
|Гулия (Брюква)
|Rutabaga
|11.58
|37
|Ряпа (корен)
|Turnip
|11.43
|38
|Къпина
|Blackberry
|11.39
|39
|Праз
|Leek
|10.69
|40
|Сладък картоф
|Sweet potato
|10.51
|41
|Грейпфрут (бял)
|Grapefruit (white)
|10.47