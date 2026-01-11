Водният кресон е най-мощната суперхрана

Център за контрол на заболяванията на САЩ публикува в научното списание Preventing Chronic Disease новата си официална класация за т.нар. суперхрани. В това изследване CDC е търсил 17 специфични нутриента (желязо, калий, протеин, калций и витамини). Храни като боровинките, чесъна и лука не са попаднали в списъка, защото въпреки че имат мощни антиоксиданти, те не съдържат високи нива на точно тези 17 витамина и минерала спрямо калориите си.

Изследването първоначално е анализирало 47 храни, но 6 от тях не са събрали достатъчно точки, за да бъдат наречени „powerhouse“. Това са: малини, мандарини, червени боровинки, чесън, лук и сини боровинки. Това не ги прави вредни, просто тяхната концентрация на точно определените 17 витамина и минерала е по-ниска спрямо калориите им.

Крал на суперхраните отново е водният кресон, най-богатият на хранителни вещества зеленчук на планетата. Той расте директно в плитки течащи води. Една порция воден кресон задоволява напълно дневните нужди от витамин К, витамин С, витамин А и калций. Водният кресон има пиперлив, леко лютив вкус, подобен на руколата или репичките. Идеален е за салати, сандвичи или като гарнитура. В България растението се среща край чисти планински потоци и извори (често го наричат "мокреш" или "водна детелина"). В големите супермаркети се продава рядко, но можеш да го откриеш в био магазините.

Китайското зеле, познато още като Бок чой (Brassica rapa subsp. chinensis), заема почетното второ място в класацията на CDC с впечатляващия резултат от 91.99 точки. То е основен стълб в азиатската кухня и е истински "хранителен гигант".

Третото място в престижната класация на CDC (с 89.27 точки) се заема от Манголд (Beta vulgaris subsp. vulgaris). Макар в България често да го наричаме „скелетно цвекло“ или „листно цвекло“, то е изключителен листен зеленчук, който всъщност е много близък роднина на захарното и червеното цвекло, но се отглежда само заради листата и дръжките.

Класация на суперхраните (Powerhouse Fruits and Vegetables)