Водният кресон е най-мощната суперхрана

Днес, 01:01
Кралят на суперхраните - воден кресон
Кралят на суперхраните - воден кресон

Център за контрол на заболяванията на САЩ публикува в научното списание Preventing Chronic Disease новата си официална класация за т.нар. суперхраниВ това изследване CDC е търсил 17 специфични нутриента (желязо, калий, протеин, калций и витамини). Храни като боровинките, чесъна и лука не са попаднали в списъка, защото въпреки че имат мощни антиоксиданти, те не съдържат високи нива на точно тези 17 витамина и минерала спрямо калориите си.

Изследването първоначално е анализирало 47 храни, но 6 от тях не са събрали достатъчно точки, за да бъдат наречени „powerhouse“. Това са: малини, мандарини, червени боровинки, чесън, лук и сини боровинки. Това не ги прави вредни, просто тяхната концентрация на точно определените 17 витамина и минерала е по-ниска спрямо калориите им.

Крал на суперхраните отново е водният кресон, най-богатият на хранителни вещества зеленчук на планетата. Той расте директно в плитки течащи води. Една порция воден кресон задоволява напълно дневните нужди от витамин К, витамин С, витамин А и калций. Водният кресон има пиперлив, леко лютив вкус, подобен на руколата или репичките. Идеален е за салати, сандвичи или като гарнитура. В България растението се среща край чисти планински потоци и извори (често го наричат "мокреш" или "водна детелина"). В големите супермаркети се продава рядко, но можеш да го откриеш в био магазините.

Китайското зеле, познато още като Бок чой (Brassica rapa subsp. chinensis), заема почетното второ място в класацията на CDC с впечатляващия резултат от 91.99 точки. То е основен стълб в азиатската кухня и е истински "хранителен гигант".

Третото място в престижната класация на CDC (с 89.27 точки) се заема от Манголд (Beta vulgaris subsp. vulgaris). Макар в България често да го наричаме „скелетно цвекло“ или „листно цвекло“, то е изключителен листен зеленчук, който всъщност е много близък роднина на захарното и червеното цвекло, но се отглежда само заради листата и дръжките.

 

Класация на суперхраните (Powerhouse Fruits and Vegetables)

Растение (на български) Английско име Точки (Score)
1 Воден кресон Watercress 100.00
2 Китайско зеле (Бок чой) Chinese cabbage 91.99
3 Манголд (Листно цвекло) Chard 89.27
4 Листа от цвекло Beet green 87.08
5 Спанак Spinach 86.43
6 Цикория Chicory 73.36
7 Листна маруля Leaf lettuce 70.73
8 Магданоз Parsley 65.59
9 Маруля „Ромен“ Romaine lettuce 63.48
10 Листно зеле (Колард) Collard green 62.49
11 Листа от ряпа Turnip green 62.12
12 Листа от синап Mustard green 61.39
13 Ендивя (Къдрава маруля) Endive 60.44
14 Сибирски лук (Див лук) Chive 54.80
15 Кейл (Къдраво зеле) Kale 49.07
16 Листа от глухарче Dandelion green 46.34
17 Червена чушка Red pepper 41.26
18 Рукола Arugula 37.65
19 Броколи Broccoli 34.89
20 Тиква (оранжева) Pumpkin 33.82
21 Брюкселско зеле Brussels sprout 32.23
22 Зелен лук Scallion 27.35
23 Алабаш Kohlrabi 25.92
24 Карфиол Cauliflower 25.13
25 Бяло зеле Cabbage 24.51
26 Морков Carrot 22.60
27 Домат Tomato 20.37
28 Лимон Lemon 18.72
29 Маруля „Айсберг“ Iceberg lettuce 18.28
30 Ягода Strawberry 17.59
31 Репичка Radish 16.91
32 Зимна тиква (всички видове) Winter squash 13.89
33 Портокал Orange 12.91
34 Лайм Lime 12.23
35 Грейпфрут (розов/червен) Grapefruit (pink/red) 11.64
36 Гулия (Брюква) Rutabaga 11.58
37 Ряпа (корен) Turnip 11.43
38 Къпина Blackberry 11.39
39 Праз Leek 10.69
40 Сладък картоф Sweet potato 10.51
41 Грейпфрут (бял) Grapefruit (white) 10.47
