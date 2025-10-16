Българинът изяжда по 69 кг хляб и 58 кг месо годишно

В Световния ден на храните - 16 октомври, Националният статистически институт публикува любопитни данни за хранителните навици на българите.

През 2024 г. един човек в България е консумирал средно 166 броя яйца, 10 литра олио, 12 кг сирене и 58 кг месо и месни произведения. Потреблението на хляб и тестени изделия е било средно по 69 кг на човек, на прясно мляко - 20 литра, а на кисело мляко - 28 кг. Годишното меню на българина включва също 76 кг зеленчуци и 60 кг плодове.

Сравнителен преглед показва, че за последните десетина години съществено е намаляла консумацията на хляб и тестени изделия. Например през 2015 г. на човек са се падали средно по 89.5 кг, което е с 20.5 кг повече от 2024 г. Предната 2023 г. също е имало по-високо потребление на хляб - 72.5 кг на човек.

Леко е намалява и консумацията на олио - преди десетина година средно на човек са се падали 12.3 л.

В същото време се наблюдава увеличение на месото и месните продукти на трапезата на българските домакинства. Ако през 2024 г. изконсумираното количество на човек е било 58 кг, то година преди това е 54.3 кг, а през 2015 г. - 46.3 кг.

Нараства и потреблението на плодове и зеленчуци. Сега българинът яде средногодишно с 6.6 кг повече плодове, отколкото преди преди 10 г. Със същото количество е нараснала и консумацията на зеленчуци.

И при консумацията на яйца има ръст - през 2015 г. средната бройка е била 135, а през 2023 г. става 162 до сегашните 166.

При млечните продукти обаче държим почти едно ниво. Българинът през последните десет години изяжда годишно между 11 и 12 кг сирене и между 25 и 27 кг кисело мляко и изпива между 18 и 20 л прясно.

Световният ден на храната се отбелязва за първи път през 1981 г. по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Всяка година събитията за честването се провеждат под определена тема. Тази година тя е „Ръка за ръка за по-добра храна и по-добро бъдеще“. Вече над 150 държави се включват в проявата, като България се присъединява през 2006 г.