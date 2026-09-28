Посланичката на САЩ в Атина запали тежки скандали в Румъния и Гърция

Грандиозни скандали се разразиха в Гърция и Румъния след статията на "Уолстрийт джърнъл", в която се описва как посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл се хвали, че е замесена в падането от власт на румънското правителство и че може по същия начин да свали и кабинета в Гърция.

"Кой свали от власт правителството на Илие Боложан – румънците или американците?", пита в. „Адевърул“, цитиран от БТА. Опозицията в Гърция поиска правителството и премиерът Кириакос Мицотакис да разяснят какво точно се е случило на описаната от вестника среща в Атина.

Според изданието на вечеря в Атина през март, на която са присъствали гръцки и американски представители, Кимбърли Гилфойл се скарала с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру. Говорейки за неминуемото падане от власт на румънското правителство, начело с Илие Боложан, американската посланичка казала пред присъстващите: "Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем. Можем да направим това и тук (в Гърция – бел. ред.)“. Гръцкият министър на енергетиката отговорил, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, което е избрано от народа.

Румънската телевизия "Диджи 24" съобщава, че адвокат на посланичката е оспорил начина, по който е описан разговорът.

Това обаче не потуши скандала, тъй като румънските медии съобщиха и за среща в ресторант в Букурещ на 31 март, в която са участвали посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл, лидерът на Социалдемократическата партия (СДП) Сорин Гриндяну, тогавашният министър на енергетиката от СДП Богдан Иван и президентският съветник Флорин Владика. Срещата се е състояла преди вътрешнопартийния референдум в СДП, след който най-голямата парламентарна сила излезе от управляващата коалиция и впоследствие внесе заедно с крайната десница вот на недоверие срещу правителството. В социалните мрежи дори се появи клип от срещата.

⛔️Video shows Kimberly Guilfoyle, US ambassador to Greece and former fiancee of Trump Jr. meeting privately with the leaders of Romania's Social Democratic Party on March 31st, in a Bucharest hotel.



⛔️Just 6 Days later, the Social Democrats allied with the pro-Russian extremists… pic.twitter.com/RbnDqtXxdF — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) 27 септември 2026 г.

Разкритията на „Уолстрийт джърнъл“ повдигат редица въпроси за мотивацията на Социалдемократическата партия и на „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) да внесат вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, посочва G4Media и припомня, че лидерът на АУР Джордже Симион се представя като „добър приятел с госпожа посланичката“.

G4Media отбелязва, че „Уолстрийт джърнъл“ всъщност разследва промотирането от страна на посланичката в Атина на американската газова компания Venture Global в ущърб на други подобни американски компании и на гръцкия концерн „Atlantic-SEE LNG“, сформиран от гръцките компании ДЕПА и "Актор". Кимбърли Гилфойл активно подкрепя интереса на трите компании да продават американски втечнен природен газ чрез Вертикалния газов коридор на страните от региона, включително на Румъния. Проблемът с американския газ обаче е неговата цена, която често пъти е над пазарната, посочва G4Media и допълва, че бившият министър на енергетиката Богдан Иван е опитвал най-малко два пъти да накара държавни компании да купуват американски газ, независимо от цената, но те са отказали.

Проектът за Вертикалния газов коридор, предназначен за пренос на газ от Гърция към България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна, е подкрепян на дипломатическо ниво в САЩ. САЩ инвестираха в индустриални съоръжения, така че втечненият газ да може да се регазифицира и да се пренася по тръбопроводи, което вдига цената.

Публикацията на "Уолстрийт джърнъл" и действията на американски лобист от гръцки произход 39-годишният Христос Марафацос предизвикаха политическо напрежение и в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос", цитирано отново от БТА. "Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че Марафацос е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP) в САЩ. Той е присъствал толкова често на срещите на Гилфойл, че някои от представителите на държавите в региона са го приемали като началник на щаба на американския посланик.

От основната опозиционна лявоцентристка ПАСОК – Движение за промяна отбелязват, че се повдигат "сериозни въпроси", които изискват отговори от правителството. За обяснения от управляващите настояват и от Гръцкия ляв алианс. От СИРИЗА искат правителството и премиерът Кириакос Мицотакис да разяснят какво точно се е случило на описаната среща в Атина. Гръцката Комунистическа партия (ККЕ) смята, че публикацията потвърждава намесата на Гилфойл в лансирането на американски енергиен план за Балканите и обвързва темата с предстоящото посещение на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина в началото на октомври и гръцко-американското стратегическо сътрудничество.

От управляващата партия "Нова демокрация" за момента не коментират твърденията на американското издание.

Реакцията по публикуцията на "Уолстрийт джърнъл" няма единствено в България, независимо че в разследването се твърди, че посланичка на САЩ е поискала България да купува американски втечнен газ през конкретен гръцки посредник - гръцката строителна компания Aktor, която е нов играч в газовия бизнес и работи с гръцката държавна енергийна компания ДЕПА. На срещата с българския президент Илияна Йотова до посланичката седял Христос Марафатсос.