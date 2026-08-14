Криминални психолози поискаха забрана на ТикТок в България

Организация на известни психолози, ръководена от криминалния експерт Тодор Тодоров, създаде петиция за забрана на ТикТок на територията на България. Оттам призовават и за спиране на достъпа на деца до 16 г. до социални мрежи.

Петицията е създадена от екипа на Assess, в който влизат много криминални психолози и You tube канала "Зад маската", където психолозите коментират актуални случаи като зверството на Младежкия хълм в Пловдив и случая "Петрохан".

Тодоров е един от хората, които предупреждават, че т.нар. ловци на педофили може да преминат границата и да се превърнат в чудовище. Той прави това в две тв участия през 2022 г. и 2024 г.

Сега ръководената от него асоциация на криминални психолози прави предложения за социалните мрежи.

"Долуподписаните граждани на Република България настояваме държавните държави да предприемат конкретни законодателни и регулаторни мерки за защита на децата ни и непълнолетните от вредното въздействие върху социалните мрежи и цифровата среда", пишат от екипа на Тодоров.

Оттам настояват за:

Пълна забрана на платформата TikTok на територията на Република България.

Забрана за достъп до социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, с ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни.

По-силна защита на децата и семействата от съдържание, което включва насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

По-активна роля на образователната система при превенцията на онлайн насилието, зависимостта от социалните мрежи, кибертормоза и вредното дигитално съдържание.

По-строг контрол и отговорност на платформата, когато тези алгоритми и практики излагат децата на съдържание, неподходящо за вашата възраст.

Сред мотивите на популярните психолози са, че децата и младите хора са една от най-уязвимите групи в дигиталната среда, а социалните мрежи предоставят възможности за общуване и информация, но същевременно могат да създадат сериозни рискове, когато се използват от деца без достатъчна защита и контрол.

Алгоритмите на платформите са създадени така, че да задържат вниманието на потребителя възможно най-дълго. При непълнолетните това може да доведе до прекомерна употреба, зависимост, проблеми с концентрацията, социална изолация и излагане на неподходящо съдържание, допълват от екипа на криминалния психолог Тодор Тодоров.

Според тях особено тревожен е достъпът на децата до съдържание, свързано с агресия, насилие, опасни предизвикателства и поведение, което може да застраши тяхното физическо и психическо благополучие.

"Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове в цифровата среда", заявяват от Assess.

Родителите носят основно задължение за възпитанието на своите деца, но това задължение трябва да бъде подкрепено от държавата, образователната система и самите технологични платформи, категорични са те.