В ТикТок върви крадлива схема за продажба на фалшиви пари

Нова онлайн измама, при която се предлага на потребители да закупуват фалшиви евро банкноти, беше разкрита от разследване на bTV .

Схемата действа в ТикТок. В акаунт под името "картел боро" предлагат срещу 100 евро да пратят 800 евро, като се хвалят, че банкнотите им няма да бъдат хванати от касиерите в известна верига супермаркети. От телевизията са се свързали с един от продавачите, който предлага различни оферти – най-високата достига 2000 евро срещу 25 000 евро.

Постигната е договорка за покупката на 800 евро срещу 100. Плащането става чрез платежни терминали, разположени на метростанции и други обществени места. След получаването на сумата обаче продавачите изчезват, а чатът им с купувачите е изтрит.

"Това е една голяма измама. Тези профили претендират, че имат огромно количество фалшиво евро. Когато някой се подлъже, му пращат мостра – истинска банкнота. След това искат повече пари за по-голямо количество", обяснява комисар Светлин Лазаров от дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП. Зад схемите стоят международни групи. В ГДБОП обаче липсват конкретни сигнали от измамени потребители.

"Самата жертва не може да се оплаче – поръчала е фалшиво евро, което е незаконно. Това е измама за наивни потребители, които мислят, че с малко пари могат да спечелят много", допълва Лазаров.

От Асоциацията на банките в България отчитат увеличени опити за използване на фалшиви пари. "Клиенти често не знаят, че банкнотата им е фалшива. При внасяне служителят я отделя и изпраща към БНБ. Клиентът се уведомява и се изготвя протокол", обяснява Тодор Тодоров.

Въпреки твърденията на измамниците, фалшивите евробанкноти не могат да преминат през банкомати или банкови каси.

Експертите съветват да се внимава за детайлите. "Разпознава се по релефа, водните знаци и холограмите", посочва Тодоров. "Самата хартия и звукът ѝ също издават фалшификата", допълват от ГДБОП.

Институциите предупреждават – ако попаднете на фалшива банкнота, не я връщайте в обращение, а сигнализирайте полицията или банка.