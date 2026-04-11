Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В ТикТок върви крадлива схема за продажба на фалшиви пари

Измамници обещават 800 евро срещу 100 на наивни онлайн потребители

Днес, 12:18
Измамниците дори се рекламират с бърза доставка.
Измамниците дори се рекламират с бърза доставка.

Нова онлайн измама, при която се предлага на потребители да закупуват фалшиви евро банкноти, беше разкрита от разследване на bTV.

Схемата действа в ТикТок. В акаунт под името "картел боро" предлагат срещу 100 евро да пратят 800 евро, като се хвалят, че банкнотите им няма да бъдат хванати от касиерите в известна верига супермаркети. От телевизията са се свързали с един от продавачите, който предлага различни оферти – най-високата достига 2000 евро срещу 25 000 евро.

Постигната е договорка за покупката на 800 евро срещу 100. Плащането става чрез платежни терминали, разположени на метростанции и други обществени места. След получаването на сумата обаче продавачите изчезват, а чатът им с купувачите е изтрит.

"Това е една голяма измама. Тези профили претендират, че имат огромно количество фалшиво евро. Когато някой се подлъже, му пращат мостра – истинска банкнота. След това искат повече пари за по-голямо количество", обяснява комисар Светлин Лазаров от дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП. Зад схемите стоят международни групи. В ГДБОП обаче липсват конкретни сигнали от измамени потребители.

"Самата жертва не може да се оплаче – поръчала е фалшиво евро, което е незаконно. Това е измама за наивни потребители, които мислят, че с малко пари могат да спечелят много", допълва Лазаров.

От Асоциацията на банките в България отчитат увеличени опити за използване на фалшиви пари. "Клиенти често не знаят, че банкнотата им е фалшива. При внасяне служителят я отделя и изпраща към БНБ. Клиентът се уведомява и се изготвя протокол", обяснява Тодор Тодоров.

Въпреки твърденията на измамниците, фалшивите евробанкноти не могат да преминат през банкомати или банкови каси.

Експертите съветват да се внимава за детайлите. "Разпознава се по релефа, водните знаци и холограмите", посочва Тодоров. "Самата хартия и звукът ѝ също издават фалшификата", допълват от ГДБОП.

Институциите предупреждават – ако попаднете на фалшива банкнота, не я връщайте в обращение, а сигнализирайте полицията или банка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тикток, онлайн измама, фалшиво евро

Още новини по темата

ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС
09 Апр. 2026

ГДБОП хвана суперкачествено фалшиво евро от Турция
03 Февр. 2026

МВР установи мъж, който успя да прокара фалшиви 50 евро
07 Яну. 2026

Мъж успя да прокара 6 пъти фалшиви евро в казина и бензиностанции
12 Ноем. 2025

МВР предупреди за нова онлайн измама
18 Окт. 2025

МВР съветва срещу фалшиво евро: Пипни, наклони и погледни
07 Авг. 2025

За 6 месеца ТикТок е премахнал над 420 000 фалшиви акаунта в България
09 Апр. 2025

"ТикТок" се завърна в е-магазините в САЩ
14 Февр. 2025

TikTok възобнови работа в САЩ
19 Яну. 2025

Китай отрича евентуална продажба на TikTok на Мъск
14 Яну. 2025

Тръмп поиска от съда да спре закона срещу "ТикТок"
28 Дек. 2024

Албания спира ТикТок за 1 година
21 Дек. 2024

Опасното предизвикателство "Супермен" в ТикТок стигна и до България
15 Дек. 2024

ТикТок загуби апелативно дело в САЩ за принудителната си продажба
06 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?