МВР установи мъж, който успя да прокара фалшиви 50 евро

Той платил на 2 януари безалкохолна напитка, а сигнала бил подаден чак на 5-ти след отчитане на оборота

Днес, 14:36
Фалшивата банкнота
Криминалисти от Шумен установиха 35-годишен мъж, който платил безалкохолна напитка с фалшиво евро, съобщиха от полицията.

Случаят е от 2 януари, когато неизвестен мъж влязъл в търговски обект и платил сметката с банкнота от 50 евро. По-късно, при отчитане на оборота на 5-ти януари, търговецът се усъмнил, че банкнотата не е истинска. Съобщил в полицията  и предал 50-те евро, 

След като полицията тръгнала по дирите на мъжа, пуснал в обращение фалшивото евро, направили обиск в дома му. Там намерили още две неистински банкноти от 50 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Окръжната прокуратура.

Как да разпознаете фалшиви банкноти

Докосни:

Усетете релефния печат: Основните надписи („Европейска централна банка“, номиналът) и архитектурните елементи са с по-плътен, релефен печат, който се усеща с пръсти. По краищата има къси, релефни линии.

Погледни (срещу светлина):

Воден знак: Появява се портрет (на Европа) и стойността на банкнотата. Образът е "вграден" в хартията, а не отпечатан.

Защитна лента: В хартията има тъмна вертикална лента. Срещу светлина се виждат мини символи (€) и номинал, които се редуват.

Наклони (холограма):

Холограмна лента/елемент: При наклоняване се появяват различни изображения – номинал, символът €, архитектурен мотив, които се сменят плавно. При по-високите номинални стойности прозорчето в лентата става прозрачно.

Преливащ номинал (OVI): Голямото число на банкнотата сменя цвета си (например от зелено към синьо) при накланяне.

Допълнителни проверки:

UV светлина: Под UV светлина се вижда светещо европейско знаме, звезди и микробалончета, които не се виждат на дневна светлина.

Фалшивите банкноти обикновено не успяват да имитират всички тези елементи едновременно и точно.

Предупреждение на МВР:

  • Обменяйте парите си единствено в банки, пощи и лицензирани финансови институции;
  • Не предоставяйте лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати без значение за какви се представят;
  • Няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута;
  • При подобни предложения незабавно подайте сигнал в структурите на МВР или на тел. 112;
  • При съмнение, че сте получили фалшива банкнота, своевременно сигнализирайте на тел. 112 или посетете най-близкото подразделение на МВР;
  • Тъй като в момента в обръщение са и левове, и евро, бъдете внимателни при получаване на ресто – част от монетите си приличат, освен че съществува риск от фалшиви банкноти.
