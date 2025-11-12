Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мъж успя да прокара 6 пъти фалшиви евро в казина и бензиностанции

Накрая все пак е бил хванат и сега е осъден на 1 година затвор

12 Ноем. 2025
Pexels

31-годишен мъж ще лежи в затвора година, защото е плащал с фалшиви банкноти по 100 евро, съобщиха от прокуратурата И.А. е признат за виновен за това, че в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, и в с. Тулово, обл. Стара Загора, на шест пъти е прокарал в обръщение подправени парични знаци.

Мъжът е дал 12 броя банкноти по 100 евро или общо 1200 евро в игрална зала и в три бензиностанции, като е знаел, че същите са фалшиви. Накрая все пак е бил хванат.

Окръжен съд-Стара Загора е наложил на И.А. наказание от 1 година лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим. Той е признал вината си.

Наказанието е наложено по споразумение, одобрено от Окръжен съд-Стара Загора.

По делото е установено, че И.А. се сдобил с подправените парични знаци - банкноти в евро, като пласирал горепосочената сума в игрална зала и три бензиностанции, а на него му били връщани български левове.

Служители на търговските обекти се усъмнили в качеството на банкнотите и подали сигнал в полицията, при което И.А. е бил установен и задържан. Той е възстановил щетите. Определението на съда е окончателно и е влязло в сила

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фалшиво евро, фалшиви банкноти

Още новини по темата

Седем души са задържани за фалшиви левове и евро
22 Окт. 2025

Фалшиви петдесетолевки заливат пазара
15 Окт. 2025

БНБ отчете бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
17 Авг. 2025

МВР съветва срещу фалшиво евро: Пипни, наклони и погледни
07 Авг. 2025

Идеални фалшиви 10 000 евро са хванати в София
06 Авг. 2025

БНБ разясни как да разпознаваме фалшивите 100 лева

24 Септ. 2024

Внимавайте, има "епидемия" от фалшиви петдесетолевки

04 Септ. 2023

МВР разкри печатница за фалшиви 50 лв.
23 Юли 2021

МВР и прокуратурата се фукат с бандити на абонамент

06 Март 2021

За първото тримесечие на 2019 г. БНБ е задържала 293 фалшиви банкноти
04 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън