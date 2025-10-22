Седем души са задържани за фалшиви левове и евро

Седем души са задържани в София при различни операции срещу разпространение на фалшиви евро и левове, съобщи БНР, като цитира директора на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

Акциите са проведени в последните дни. Двама души са задържани с 50 купюри от 200 евро. Друг мъж е задържан в момента, когато се е опитвал да продаде фалшиви евро срещу левове. У него са открити фалшиви еврови банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 000 евро.

"Третият случай е след подадени многобройни сигнали от търговски обекти, предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обращение 50-левови банкноти, също с много високо качество. Задържахме три лица и впоследствие още четири, свързани с прокарването в обращение, като след обиските намерихме и там големи количества пари", каза директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

По-късно прокуратурата съобщи, че задържаният с 32 000 евро е сръбски гражданин, постоянно пребиваващ в България. Той е обвинен и задържан за 72 часа с прокурорско постановление.

По други две дела са обвинени български гражданин от сирийски произход и българин. Първият държал 47 фалшиви банкноти с номинал 200 евро, 2 банкноти с номинал 100 евро и една банкнота с номинал 20 евро. Общата стойност на банкнотите е близо 10 хил. евро. Другият пазарувал в бензиностанция с фалшиви пари.

Статистиката на БНБ отчита бум на фалшиви петдесетолевки тази година. В периода юли-септември са задържани 2748 неистински банкноти, което е рекорден брой за последните 15 години. За сравнение през първото тримесечие на годината са били засечени само 28 неистински банкноти от 50 лв., а през второто тримесечие броят им нараства до 533.