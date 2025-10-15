Фалшиви петдесетолевки заливат пазара

През периода юли-септември за задържани рекордните за последните 15 години 2748 броя неистински банкноти от 50 лв.

Второ поредно тримесечие БНБ отчита бум на фалшиви петдесетолевки. В периода юли-септември са задържани 2748 неистински банкноти, което е рекорден брой за последните 15 години. Освен това се забелязва рязък скок на фалшивите петдесетолевки от началото на годината. Ако през първото тримесечие са били засечени едва 28 неистински банкноти, то следващото, второ тримесечие, те нарастват на 533.

Също през второто тримесечие БНБ отчете голям брой фалшиви столевки - 661, но през третото тримесечие те са значително по-малко - 91 на брой.

При останалите номинали от 10 и 20 лв. не се забелязва голяма промяна в сравнение с по-предни периоди.

Последно сериозен брой фалшиви петдесетолевки бяха задържани през второто тримесечие на 2023 г. - 1155 броя. Преди това епидемия от банкноти-менте имаше по време на финансовата криза през 2009 - началото на 2010 г. Тогава обаче преобладаваха фалшивите двадесетолевки - четири тримесечия поред бяха засичани по 2000 до над 3500 неистински двадесетолевки.

Наскоро експерти, които са включени в обучението на пощенските служители да разпознават фалшиви пари, обявиха, че с наближаването на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. се очаква засилване на опитите за фалшифициране. "Български пощи", наред с търговските банки, са натоварени да обменят левове за евро без такси през първите шест месеца на 2026 г.