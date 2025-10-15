Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фалшиви петдесетолевки заливат пазара

През периода юли-септември са задържани рекордните 2748 броя неистински банкноти

Днес, 20:22
През периода юли-септември за задържани рекордните за последните 15 години 2748 броя неистински банкноти от 50 лв.
През периода юли-септември за задържани рекордните за последните 15 години 2748 броя неистински банкноти от 50 лв.

Второ поредно тримесечие БНБ отчита бум на фалшиви петдесетолевки. В периода юли-септември са задържани 2748 неистински банкноти, което е рекорден брой за последните 15 години. Освен това се забелязва рязък скок на фалшивите петдесетолевки от началото на годината. Ако през първото тримесечие са били засечени едва 28 неистински банкноти, то следващото, второ тримесечие, те нарастват на 533.

Също през второто тримесечие БНБ отчете голям брой  фалшиви столевки - 661, но през третото тримесечие те са значително по-малко - 91 на брой.

При останалите номинали от 10 и 20 лв. не се забелязва голяма промяна в сравнение с по-предни периоди.

Последно сериозен брой фалшиви петдесетолевки бяха задържани през второто тримесечие на 2023 г. - 1155 броя. Преди това епидемия от банкноти-менте имаше по време на финансовата криза през 2009 - началото на 2010 г. Тогава обаче преобладаваха фалшивите двадесетолевки - четири тримесечия поред бяха засичани по 2000 до над 3500 неистински двадесетолевки. 

Наскоро експерти, които са включени в обучението на пощенските служители да разпознават фалшиви пари, обявиха, че с наближаването на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. се очаква засилване на опитите за фалшифициране. "Български пощи", наред с търговските банки, са натоварени да обменят левове за евро без такси през първите шест месеца на 2026 г.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фалшиви банкноти

Още новини по темата

БНБ отчете бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
17 Авг. 2025

Идеални фалшиви 10 000 евро са хванати в София
06 Авг. 2025

БНБ разясни как да разпознаваме фалшивите 100 лева

24 Септ. 2024

Внимавайте, има "епидемия" от фалшиви петдесетолевки

04 Септ. 2023

МВР разкри печатница за фалшиви 50 лв.
23 Юли 2021

За първото тримесечие на 2019 г. БНБ е задържала 293 фалшиви банкноти
04 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар