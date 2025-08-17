БНБ отчете бум на фалшиви столевки и петдесетолевки

Илияна Димитрова От всички над 561 милиона банкноти в обращение най-многобройни са петдесетолевките (над 228 милиона), следвани от столевките (141 милиона).

Рязък скок на задържани фалшиви банкноти от 100 и 50 лв. отчете БНБ в статистиката си за парите в обращение през второто тримесечие на 2025 г.

Ако през първото тримесечие са били засечени 121 фалшиви банкноти, то през второто тримесечие броят им е 1247. Сред тях най-многобройни са столевките-ментета - 661, при само 31 през предното тримесечие. На второ място се нареждат неистинските петдесетолевки, като те са 531, докато през първото тримесечие са били 28. При останалите номинали не се забелязва голяма промяна.

Впечатление прави, че през последното тримесечие фалшивите банкноти са многократно повече и от тези, които са били засичани през миналата година - тогава данните на БНБ показват, че през отделните тримесечия регистрираните неистински банкноти варират от 225 до 390 броя.

Тези дни експерти, които са включени в обучението на пощенските служители да разпознават фалшиви пари, обявиха, че с наближаването на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. очакват да се засилят и опитите за фалшифициране. "Български пощи", наред с търговските банки, са натоварени да обменят левове за евро без такси през първите шест месеца на 2026 г.

Към 31 юли броят на банкнотите в обращение е 561.093 милиона, докато в началото на годината са били 595 милиона. Най-многобройни са петдесетолевките (над 228 милиона), следвани от столевките (141 милиона).

Стойността на банкнотите в обращение към 31 юли е 28.177 млрд. лв., което е по-малко от стойността им, отчетена в края на 2024 г., която е 30.4 млрд. лв. Това намаление може да се обясни със засиленото внасяне на пари по банкови сметки напоследък, както и със започнала вече обмяна на левове срещу евро.