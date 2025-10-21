Медия без
Ужас с тройно убийство, ранено дете и палеж се разигра в Руенско

Младеж уби майка, леля и сестра

21 Окт. 2025Обновена
Илияна Димитрова

Ужас в село Люляково, община Руен: Тройно убийство в семейство, ранено дете и овъглени трупове. Трагедията се е разиграла тази сутрин около 4 часа, съобщи бургаската полиция. По първоначални данни 25-годишен мъж е прострелял 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра, 73-годишната си леля и 7-годишния си брат. Оцеляло е само момченцето. То е подало сигнал въпреки нараняванията. Къщата е била подпалена, а при пристигането полицаи и пожарникари са намерили три овъглени тела. Детето е настанено в болница с нараняване в седалищната област, без опасност за живота.

Извършителят е задържан. Разследването продължава.

Според бургаския сайт "Флагман" е арестуван чичото в съседно село, който не държал заключена ловната си пушка, престъплението е извършено с нея. Там бил и бащата на семейството. Убиецът не съобщил мотиви, но направил самопризнания в кметството на Люляково, където е разпитван няколко часа. Не изглежда да е бил под въздействие на опиати или алкохол, но вероятно е имал психически проблеми, в живота е бил агресивен. Срещу него имало подадени няколко жалби за домашно насилие. Самият той бил отстранен от дома, близките му разполагали с ограничителна заповед. За 7-годишното братче се грижели баба и дядо в Айтос.

тройно убийство, Люляково, община Руен

