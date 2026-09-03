Двама българи са арестувани след палеж с коктейли "Молотов" в Мюнхен

Германската полиция е задържала двама българи след палеж с коктейли "Молотов" в Мюнхен. Запалителните устройства са хвърлени около полунощ от автомобил към строителна площадка пред централата на технологичната компания Rohde & Schwarz. Арестувани са 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, съобщи германската медия BR24.

Сигналът е подаден от очевидец, който съобщил, че от автомобил са били хвърлени запалителни устройства в района на Берг ам Лайм. Едно от тях се е възпламенило в близост до строителни контейнери пред централата на компанията. Пристигналият полицейски патрул бързо е потушил огъня. Нанесени са само незначителни материални щети, няма пострадали, информира БГНЕС.

На мястото е открито и второ запалително устройство, което не се е възпламенило. Специалисти от баварската криминална полиция са го обезвредили, като районът е бил отцепен.

При незабавното издирване полицаите са задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция на улица „Инсбрукер Ринг“. Властите уточняват, че все още се изяснява връзката им с инцидента. Няма информация за възможен мотив или за причините, стоящи зад действията им.

Базираната в Мюнхен технологична група Rohde & Schwarz работи в области като технологии за сигурност и комуникационни системи за държавни институции и военни структури.