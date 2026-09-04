Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Мюнхен е задържан трети българин

Днес, 07:45

Има и трети задържан българин в Мюнхен, който е разпитван за нападението с коктейли "Молотов" срещу офиса на оръжейна фирма в града. По-рано баварската полиция задържа други двама българи.

55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението.

От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите.

Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната компания "Роде и Шварц" в 23:47 часа в сряда вечерта, която работи с германските въоръжени сили. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те са записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията.

На бензиностанция, малко над километър от мястото на атаката, полиция открива колата. В него са били 38-годишният Димитър Т. и 28-годишната Габриела М. И двамата са от България и с адреси в района на Мюнхен, съобщи БНР. 

В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила - в него имало и куфари.

Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства, или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент.

На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжейни компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайнолевите среди.

Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели.

Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мюнхен, българи в чужбина

Още новини по темата

Двама българи са арестувани за атака на военна компания в Мюнхен
03 Септ. 2026

Българите масово напускат Великобритания
11 Яну. 2026

"Октоберфест" е временно затворен заради бомбена заплаха

01 Окт. 2025

Българка намушка с нож няколко души в Мюнхен
08 Юни 2025

Бойко Ноев: Готова ли е България скоро да прати войска в Украйна?
16 Февр. 2025

Майка и 2-годишното й дете починаха след атентата в Мюнхен
15 Февр. 2025

Автомобил влетя сред протестиращи в Мюнхен
13 Февр. 2025

Протест срещу АзГ в Мюнхен събра над 200 000 души
08 Февр. 2025

Полицията в Мюнхен уби стрелец в центъра на града
05 Септ. 2024

Българите в САЩ ще полагат шофьорски изпит на български език
26 Май 2024

МВнР съветва българите в Грузия да избягват протестите
04 Май 2024

Българите в чужбина ще получават по-добри административни услуги
24 Апр. 2024

Българи са блокирани на летището в Мюнхен от дни

04 Дек. 2023

Най-много пари в родината пращат българите от Германия
02 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ