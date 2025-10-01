Медия без
"Октоберфест" е временно затворен заради бомбена заплаха

Разследва се евентуална връзка с движението "Антифа"

Днес, 15:27
Като част от мащабна операция, за която полицията по-рано заяви, че не представлява опасност за обществеността, специални сили разследват район в северната част на Мюнхен, където според вестник ''Билд'' и други медии са били чути изстрели и експлозии.
ЕПА/БГНЕС
Фестивалът на бирата ''Октоберфест'' в Мюнхен ще бъде затворен и в сряда поне до 17:00 часа, след като полицията съобщи, че е открила експлозиви в жилищна сграда в северната част на града, които са се запалили и са убили човек, предава Си Ен Ен, като се позовава на Ройтерс.

Полицията съобщи, че жилищната сграда е била умишлено запалена при семеен спор, а човек, който е бил намерен близо до мястото, е починал. Друг е в неизвестност.

В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч. (18:00 ч. българско време), се "дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в северната част на Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.  

Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори.

В крайно левия сайт indymedia.org рано тази сутрин е публикуван текст с заглавие "Антифа означава нападение". В него се казва: "В ранните сутрешни часове запалихме няколко луксозни возила в северната част на Мюнхен и посетихме няколко къщи. Освен това сутрешната разходка на един фашага не завърши особено добре." Полицията е запозната с това и, както при всички други сигнали, проверява дали има връзка със случая, съобщи полицейски говорител.

 

