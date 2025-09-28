Президентът на РСМ се забърка в скандал заради снимка с Доналд Тръмп

Истинска драма с леко комичен привкус се разрази в медиите и социалните мрежи в Северна Македония заради снимка на президента на страната Гордана Силяновска-Давкова и президента на САЩ Доналд Тръмп.

На Силяновска ѝ се наложи да отхвърля твърденията на някои местни медии, че не е имала среща с Тръмп и първата дама Мелания Тръмп във Вашингтон, а се е снимала с техни восъчни фигури.

"Това е восъчна фигура, а не истински Тръмп! Да се ​​снимаш с кукла, мислейки си, че е жива и говори, и дори да се хвалиш с това в социалните мрежи, е много сериозна ситуация. Такъв човек, който не може да различи човек от кукла, може да подпише обявяване на война или да създаде някакъв друг сериозен проблем в страната", гласи коментар под снимката на Силяновска и Тръмп. "Восъчни фигури, а сега и с изкуствен интелект ВСИЧКО е възможно. Горко на тези, които вярват, че Тръмп ще спре да се снима с всички на някакъв прием, сякаш е семейна сватба'', пише друг коментиращ.

"Искам да Ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", написа Давкова.

И призова медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.