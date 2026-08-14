Портних вече не е шеф на ГЕРБ-Варна

Бившият кмет на Варна Иван Портних е свален от поста областен координатор на ГЕРБ. Временно неговото място ще бъде заето от Стоян Петков, който беше главен архитект на Варна по времето на Портних. Нов областен шеф на ГЕРБ във Варна ще избират след президентските избори. Партията все още не е потвърдила информация за рокадата.

До февруари 2024 Портних бе и шеф на градската организация на ГЕРБ, но тогава отстъпи този пост на Николай Костадинов. През октомври 2024 г. Европейската прокуратура повдигна обвинения срещу Иван Портних и бившия областен управител на Варна Стоян Пасев във връзка с проекта за рибарското пристанище "Карантината".

Бойко Борисов смени областния шеф на партията в София преди дни. Начело на най-важната партийна организация – тази в София, застана столичният общински съветник Димитър Вучев. Начело на ГЕРБ-София той замени досегашния лидер Даниела Райчева – екскмет на район "Нови Искър" и бивш депутат, която водеше организацията от края на 2023 г. досега.

Тогава Борисов даде да се разбира, че предстоят още смени в структурите в страната и е вероятно те да се случат преди извънредния конгрес на ГЕРБ, насрочен за края на август.