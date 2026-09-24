МВнР се втурна да замазва подписаното от Йотова изявление срещу Русия

Министерството на външните работи се втурна да замазва новината, че България е сред 50-те държави, подписали съвместно изявление пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, в което се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана срещу тази агресия.

Изявлението бе разпространено от украинското министерство на външните работи и в него се изреждат страните, които са се присъединили, включително и нашата, макар първоначално да нямаше подобно съобщение на сайта на българското МВнР.

Днес обаче министерството излезе с писмена позиция, че България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията за Украйна, публикувана в ООН. От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста на декларацията.

Изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз (ЕС), както и от самия ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово, предаде БТА.

Външно министерство сочи, че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.

От Министерството на външните работи подчертават, че българската национална позиция, представена от президента Илияна Йотова, не е била отразена в пълнота в декларацията.

В речта си пред ООН вчера Йотова говори за това, че България подготвя инициатива за Черно море, защото разглежда сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от националната си сигурност във всичките ѝ измерения. В изявлението тя спомена Русия, когато каза: „Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България".

"Докато Съветът за сигурност заседава, за да обсъди ситуацията в Украйна, ние потвърждаваме отново нашия общ ангажимент към принципите на Устава на ООН и към мира. Заставаме солидарно с Украйна, която продължава да се изправя срещу агресивната война на Русия. Припомняме, че Уставът на ООН защитава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, както и неотменимото право на самоотбрана - се казва в изявлението. - След 4 г., 6 месеца и 30 дни пълномащабна война човешката цена продължава да расте. Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и цивилната инфраструктура в цяла Украйна, причинила рекордно висок брой жертви през последните месеци, както е отчетено от ООН. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население."

В изявлението се отбелязва и безпокойството от атаките в Черно море и се подчертава, че Русия се опитва да задуши износа на украинско зърно, с което застрашава световната продоволствена сигурност.

"Ето защо подкрепяме усилията за постигане на договореност в Черно море с цел гарантиране на свободата на корабоплаването и призоваваме за защита на търговското корабоплаване и критичната инфраструктура - се казва в текста. - От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, водещи до мир. Спешно призоваваме Русия да осигури незабавното, безопасно и безусловно връщане в Украйна на всички произволно задържани, насилствено преместени или депортирани украински цивилни лица, включително деца, както и пълното връщане на всички военнопленници и връщането на всички интернирани лица като важни мерки за изграждане на доверие.

Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да спре своята агресия, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира съдържателно в преговори за цялостен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право."

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Изявлението е от името на Украйна, Европейския съюз, Албания, Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Канада, Коста Рика, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Хондурас, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Република Корея, Република Молдова, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.