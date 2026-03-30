Нощувките в апартаменти за краткосрочен наем поскъпват след 20 май

Нов регламент отсява жилищата, които се предлагат на туристи

31 Март 2026
Илияна Кирилова
В Airbnb са листнати над 10 200 имота в цялата страна за краткосрочно наемане от туристи, но само половината са регистрирани.

Голяма част от апартаментите за краткосрочно наемане, които се предлагат на туристи като алтернатива на хотелите, може да изчезнат от платформи като Airbnb и Booking след 20 май тази година. Останалите се очаква да поскъпнат.

Това прогнозират от Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ), тъй като от 20 май влиза в сила новият европейски регламент за краткосрочните наеми. Жилищата, които се предлагат на туристи, ще трябва да отговарят на определени изисквания и най-вече да се регистрират в съответната община и да получат специален регистрационен номер. Само срещу този номер те ще бъдат рекламирани в платформите за краткосрочно наемане, откъдето потребителите да правят своите резервации.

Според регламента домакините трябва да предоставят конкретна информация и документация пред общините, за да получат регистрационен номер - точен адрес, вид на настаняването, капацитет и дали жилището е основно или се използва с инвестиционна цел, както и данни за себе си като физическо или юридическо лице. В същото време регистрираните обекти ще бъдат проверявани от общинските контролни органи дали отговорят на изискванията. Целта на новия регистрационен режим е да изсветли изцяло тази икономическа дейност.

"Около половината от обявите в момента са в сивия сектор и няма да могат да продължат да се предлагат онлайн, ако не отговорят на новите изисквания", обяви пред Нова тв председателят на АТИИ  Борис Павлов.

Освен в общините тези ваканционни жилища ще трябва да се регистрират и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) към Министерството на туризма. Апартаментите, които в момента се предлагат в платформи като Airbnb и Booking, но не представят до 20 май регистрационен номер, ще бъдат свалени автоматично от сайтовете.

От Асоциация за туристически имоти и иновации прогнозират, че новият режим ще доведе до поскъпване на тази туристическа услуга. "В момента цената на една нощувка в апартамент за краткосрочен наем в България е много ниска. Очакваме около 30-40% ръст на цените, при това не само в България, а в цяла Европа", заяви Борис Павлов.

По данни на асоциацията в момента у нас са листнати в Airbnb над 10 200 имота от цялата страна, а в Booking – над 15 100. Най-много има в София – 2200 в Airbnb, а в Booking – 2100. Следва Варна с 1300 обекта, Банско с 769 в Airbnb и 1100 Booking, а Пловдив е с над 650 имота.

Всъщност регистрационен режим към общините на тези обекти е въведен още през 2020 г., но преходният период приключва на 20 май тази година.

Още новини по темата

Над 10 000 хотела в Европа завеждат колективен иск срещу "Booking"
04 Авг. 2025

Испанските власти свалиха от Airbnb 65 000 ваканционни жилища
19 Май 2025

За една година ваканционните имоти по морето поскъпнаха с до 20%
04 Май 2025

Германски пенсионери заменят руснаците на пазара на имоти по морето
07 Юли 2024

До 2029 г. Барселона ще стане зона без Airbnb

22 Юни 2024

Цените на морските апартаменти догонват софийските
05 Юни 2024

Флоренция забрани разширяването на Airbnb в града

03 Окт. 2023

Двустайните апартаменти са най-търсени за кратко наемане

02 Юли 2022

Airbnb въведе пълна забрана за партита в имотите
29 Юни 2022

НАП е получила данни от Airbnb за 14 млн. лв. от наеми през 2021 г.
28 Юни 2022

Светът помага на Украйна и с "призрачен туризъм"
04 Март 2022

НАП е изсветлила 4 млн. лв. от краткосрочно отдаване под наем
07 Дек. 2021

Пандемията трансформира краткосрочните наеми в дългосрочни
14 Авг. 2020

ГЕРБ въведе данък "нощувка" за апартаментите, наемани онлайн
19 Февр. 2020

