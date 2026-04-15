Booking.com предупреди за изтичане на лични данни

Засегната е базата данни за контакт и обратна връзка, но не и финансовата информация

15 Апр. 2026

Популярната онлайн платформа за хотелско настаняване Booking.com предупреди потребителите си за възможно изтичане на личните им данни, съобщи Би Би Си. Компанията заяви, че трети страни може да са получили "неоторизиран достъп до информация, свързана с минали или бъдещи резервации".

Потенциалният пробив е в базата данни за контакт и обратна връзка - имена, имейл адреси, телефонни номера и подробности за резервацията. Booking.com подчертава, че финансовата информация на клиентите не е била засегната.

Според британската държавна медия изтичането на данните е довело до "рязко увеличение на измамните схеми". Експерти, интервюирани от Би Би Си, предупреждават, че измамници се представят за служители на хотела и се опитват да изискват допълнителни плащания под претекст за проблем с резервацията.

"Измамни схеми, използващи компрометирани резервации, съществуват от известно време, но тези нови данни ги правят много по-опасни, тъй като позволяват на престъпниците по-точно да определят местоположението, действителните дати на пътуване и да коригират информацията за контакт, за да направят измамата да изглежда като обикновено обслужване на клиенти“, цитиран е Луис Коронс, експерт по сигурността в "Нортън".

От своя страна Booking.com призова потребителите да бъдат предпазливи поради риска от фишинг, подчертавайки, че услугата не изисква данни за банкови карти или преводи чрез имейл, незабавни съобщения или SMS:

"Ако сте получили подозрителни имейли или телефонни обаждания, те може да са от злонамерени лица, които се преструват, че представляват имота или Booking.com. Запомнете, че:

- Никога няма да ви помолим да споделяте данни за кредитна карта по имейл, по телефона, чрез SMS или WhatsApp;

- Никога няма да ви помолим да направите банков превод, различен от данните за политиката за плащане в потвърждението на резервацията ви;

Ако получите имейл, който изглежда е изпратен от мястото за настаняване или Booking.com, бъдете бдителни, преди да кликнете върху каквито и да е връзки. Препоръчваме ви да имате инсталирани протоколи за сигурност като например антивирусна програма на устройствата си, за да се предпазите от фишинг атаки."

Още новини по темата

Нощувките в апартаменти за краткосрочен наем поскъпват след 20 май
31 Март 2026

Над 10 000 хотела в Европа завеждат колективен иск срещу "Booking"
04 Авг. 2025

Измамници източват карти през booking.com
23 Окт. 2023

НАП е получила данни от Airbnb за 14 млн. лв. от наеми през 2021 г.
28 Юни 2022

ГЕРБ въведе данък "нощувка" за апартаментите, наемани онлайн
19 Февр. 2020

ГЕРБ отстъпи за някои ограничения върху Airbnb и Booking
12 Февр. 2020

Депутатите принуждават собственици на имоти да нарушат закона
29 Яну. 2020

Депутатите натовариха стаите за е-туристи с до 250 лв. данък

13 Дек. 2019

Валери Симеонов се отрече от анти-Airbnb поправките
28 Ноем. 2019

Менда + Валери = Любов (към туризма)

28 Ноем. 2019

Туризмът се обяви срещу идеите на властта за Аirbnb и Booking
27 Ноем. 2019

Властта си намери повод да спре достъпа до Аirbnb, Booking и Facebook

26 Ноем. 2019

