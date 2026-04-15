Booking.com предупреди за изтичане на лични данни

Популярната онлайн платформа за хотелско настаняване Booking.com предупреди потребителите си за възможно изтичане на личните им данни, съобщи Би Би Си. Компанията заяви, че трети страни може да са получили "неоторизиран достъп до информация, свързана с минали или бъдещи резервации".

Потенциалният пробив е в базата данни за контакт и обратна връзка - имена, имейл адреси, телефонни номера и подробности за резервацията. Booking.com подчертава, че финансовата информация на клиентите не е била засегната.

Според британската държавна медия изтичането на данните е довело до "рязко увеличение на измамните схеми". Експерти, интервюирани от Би Би Си, предупреждават, че измамници се представят за служители на хотела и се опитват да изискват допълнителни плащания под претекст за проблем с резервацията.

"Измамни схеми, използващи компрометирани резервации, съществуват от известно време, но тези нови данни ги правят много по-опасни, тъй като позволяват на престъпниците по-точно да определят местоположението, действителните дати на пътуване и да коригират информацията за контакт, за да направят измамата да изглежда като обикновено обслужване на клиенти“, цитиран е Луис Коронс, експерт по сигурността в "Нортън".

От своя страна Booking.com призова потребителите да бъдат предпазливи поради риска от фишинг, подчертавайки, че услугата не изисква данни за банкови карти или преводи чрез имейл, незабавни съобщения или SMS:

"Ако сте получили подозрителни имейли или телефонни обаждания, те може да са от злонамерени лица, които се преструват, че представляват имота или Booking.com. Запомнете, че:

- Никога няма да ви помолим да споделяте данни за кредитна карта по имейл, по телефона, чрез SMS или WhatsApp;

- Никога няма да ви помолим да направите банков превод, различен от данните за политиката за плащане в потвърждението на резервацията ви;

Ако получите имейл, който изглежда е изпратен от мястото за настаняване или Booking.com, бъдете бдителни, преди да кликнете върху каквито и да е връзки. Препоръчваме ви да имате инсталирани протоколи за сигурност като например антивирусна програма на устройствата си, за да се предпазите от фишинг атаки."