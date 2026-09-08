Всеки гражданин вече може да предлага законопроекти

Всеки гражданин у нас вече може да предлага законодателни инициативи с надежда управляващите да се вслушат в исканията му. Това е възможно чрез портала за обществени консултации strategy.bg, където има специална рубрика "Гражданско участие" именно за подаване на идеи за законопроекти.

От почти 20 години в закона на нормативните актове има текст, че държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят предложения за усъвършенствуване на законодателството. За две десетилетия обаче този текст така и си остава неизползван по отношение на гражданите. В обновената версия на популярния портал за публикуване на проекти на нормативни актове гражданското участие става съвсем достъпно и лесно.

Гражданите и организациите могат да предлагат промени в действащи закони, за които компетентна да изготвя изменения и допълнения е изпълнителната власт. За да бъде създадена законодателна инициатива, е необходимо инициаторът да притежава квалифициран електронен подпис, с оглед установяване на авторството на предложението, пише в указанията.

След като законодателната инициатива е създадена на портала, регистрирани потребители (с КЕП или с потребителско име и парола) могат да гласуват по предложението с положителен или отрицателен глас. В случай че положителните гласа станат с 50 повече от отрицателните, предложението се изпраща автоматично до институцията, до която е адресирано, чрез Системата за сигурно електронно връчване. Авторът на инициативата се уведомява по електронна поща за получаването на предложението.

При създаване на инициатива за промяна в действащ закон потребителят има възможност да адресира предложението до конкретна институция или до всички институции измежду изчерпателно изброени такива за всеки закон. Всеки един от законите, за които може да се предложи промяна, е асоцииран с институциите, които традиционно извършват промени в него. В случай че авторът на предложението има друго предпочитание за институция, към която да насочи своето предложение, ще бъде необходимо да се използва друг канал – официално писмо, електронно писмо на електронна поща на институцията и др.

В случай че в даден момент се провежда обществена консултация по закон за изменение и/или допълнение на съответния закон, не е възможно създаването на предложение чрез тази функционалност. Потребителят има възможност да участва в провеждащата се обществена консултация със становище или предложение, като това е начин предложението му да бъде разгледано по-бързо, поясняват от екипа на Strategy.bg.

Новата възможност е много малко позната, поради което до този момент в рубриката има само една законодателна инициатива - да се въведе единен домейн за цялата администрация "gov.bg", както е в редица други държави. Предлага я Петър Иванов с промени в закона за електронното управление. Според него, така ще стане по-лесно да се разпознават официалните сайтове, ще има по-малко фишинг и измами, ще има по-лесна интеграция между институциите. Той дава редица примери за единен домейн като gov.uk (Великобритания), gouv.fr (Франция), gov.ee (Естония) и др. Инициативата е успешна - подкрепена е от 51 гласа, а има един против, и е изпратена към министерството на е-управлението. Предстои да се види дали то ще я припознае и ще се задейства.