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Министър Донев внесе смут за данък "ваучери"

Вицепремиерът обяви, че новият 7-процентен налог ще върви с необлагаем минимум

Днес, 11:29
Въпросът дали ще има данък "ваучери" и как ще се въведе, не е маловажен, защото става дума за облагане на големи суми.
Въпросът дали ще има данък "ваучери" и как ще се въведе, не е маловажен, защото става дума за облагане на големи суми.

Министърът на финансите за пореден път се озова в "небрано лозе". След гафа с домашната ракия сега Гълъб Донев внесе смут и за новия данък върху ваучерите за храна, предложен като част от мерките за подсилване на бюджетните приходи. Според всички досегашни обяснения на МФ ще бъде въведена 7% ставка, с която ще се облага стойността на ваучерите, като се залага и възможност тя да бъде увеличена - от 102 евро в момента до 200 евро догодина (по преценка на работодателя). През уикенда обаче Донев изненадващо обяви, че ще има необлагаем минимум. 

Още при анонса за новия данък Людмила Петкова, зам.-министър на финансите, даде следния пример: Ако фирмата реши да вдигне лимита за ваучера на 200 евро месечно, след удържането на 7% данък работникът ще разполага със 186 евро за пазаруване. Същите калкулации направиха и независими експерти и консултантски фирми. 

В интервю пред БНТ в неделя вицепремиерът по финансовите въпроси каза нещо, което сериозно променя калкулациите - че новият данък щял да върви с необлагаем минимум. Тоест, че досегашната стойност на ваучерите - 102 евро, ще е без данък, а 7-процентната ставка ще се прилага само за горницата над тази сума.

Така обаче се получава сметка, различна от примера на Людмила Петкова. Ако ваучерът е за 200 евро и се се облага само горницата над досегашния лимит от 102 евро, данъкът ще е 6,86 евро (7% от 98 евро). Следователно за работника чистата стойност ще е 193.14 евро. 

Разминаването не е никак дребно. В момента над 850 000 работещи в страната получават и пазаруват с ваучери за храна. Предвижда се годишната "квота" за ваучерите да бъде увеличена от 818 млн. евро на 1.5 млрд. евро (с вдигането на месечния таван за един работник от 102 на 200 евро).

Въпросът е защо след дни размисъл министърът на финансите внезапно заговори за необлагаем минимум за ваучерите. Дали защото се е сепнал от критиките, че въвежда нов данък за работещите, или защото пак не е разбрал какво точно предлагат неговите подчинени?

Въвеждането на новия данък има за цел осигуряване на допълнителни приходи за държавния бюджет,  като се постига баланс между предоставянето на по-висока номинална стойност на социалната придобивка и нейното данъчно облагане", пише в мотивите на финансовото министерство. 

 

Гаф след гаф

Ситуацията много напомня с безумната забрана за съхранение на домашна ракия, вкарана като текст в проектопромени в Закона за акцизите, която разбуни духовете в последните дни. Гълъб Донев тръгна да обяснява, че целта била да не се продава такава ракия в търговски обекти (което и в момента не е разрешено). После пък се заоправдава, че бил загрижен не само за здравето на фиска, но и на хората, на които се предлагал некачествен и дори опасен алкохол, вкл. по автосервизи и фризьорски салони (което и сега е забранено). Като изчерпа нелепите "мотиви" финансовият премиер каза, че предложението ще бъде редактирано. 

Изглежда, че "редакции" ще има и за новия данък "ваучери".

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