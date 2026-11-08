Трус от 5,7 по Рихтер рани над 20 души в Япония

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер разтърси централна Япония рано в неделя. Според публикации в местните медии има ранени "десетки хора". Счупени са прозорци на жилищни сгради и са нарушени железопътните услуги, съобщиха властите.

Трусът е ударил в 1:04 ч. местно време в префектура Шизуока, западно от столицата Токио, съобщи японската метеорологична агенция. Не е издадено предупреждение за цунами. Властите не съобщават за жертви, но земетресението е разбило витрини на магазини и е съборило артикули от рафтовете, причинявайки смущения в транспорта в части от страната.

Служител на спешните служби в Айчи заяви пред AФП, че властите са получили 16 съобщения за предимно леки наранявания. Властите съобщиха, че най-малко три жени са потърсили спешна медицинска помощ, включително жена на 90 г., която е наранила рамото си, след като е паднала от леглото си по време на труса, предаде БГНЕС.

Местният вестник "Чуничи Шимбун" и телевизия "Токай" отделно съобщиха, че най-малко 24 са ранени в двата региона. В град Тойохаши в региона Айчи прозорците на автокъща са открити счупени след земетресението. Голяма книжарница в град Тойота, също в Айчи, съобщи, че стоките ѝ падат от рафтовете.

Земетресението е довело и до временни забавяния и спиране на регионалните влакови услуги в неделя сутринта, включително на скоростните влакове Шинкансен. Земетресението е било усетено чак до Осака на запад, където чуждестранен жител е бил откаран в болница, след като е паднал от апартамент на втория етаж, когато трусът го е стреснал, съобщават местните медии.