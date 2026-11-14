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Трус разлюля Смолян

Епицентърът е до село Момчиловци

Днес, 18:04
Епицентърът на труса е западно от село Момчиловци
Епицентърът на труса е западно от село Момчиловци

Земетресение разлюля Смолян преди минути, предаде "Фокус"Трусът бе усетен около 17:20 часа и продължи няколко секунди. В сградите се раздвижиха различни предмети. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, епицентърът е бил между селата Момчиловци и Виево. Магнитутът е бил 3,7 по скалата на Рихтер, а дълбочината е 12 км.

Според данни на emsc-csem.org, трусът е на дълбочина 2 км., с магнитуд 3.5 по Рихтер, на 12 км. северно от Смолян и 55 км южно от Пловдив. 

В социалните мрежи хората споделят, че земетресението се е усетило и в други населени места край Смолян. Местните споделят, че са усетили труса в Чепеларе, Соколовци, Момчиловци, Върбина, Подвис, Арда, Оряховец, Мадан, Чепинци, Неделино, Пампорово, Средногорци и други. Те допълват, че разлюляването е било осезаемо не само по високите етажи, а и по приземните.

Някои от хората посочват, че трусовете са били два и са били доста силни.

 

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