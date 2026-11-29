Земетресение с магнитуд 5 разтърси района на крайбрежния град Манхатън Бийч в Калифорния в събота сутринта местно време, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от БТА.

По първоначални данни няма информация за пострадали или значителни щети. Епицентърът на земетресението е бил на 5 километра югозападно от Манхатън Бийч, в близост до Лос Анджелис. Регистрирани са множество вторични трусове в района. Пожарната служба на Лос Анджелис разположи служители от 106 пожарни станции, обслужващи отделните квартали, за да проверят инфраструктурата за евентуални щети. Службата съобщи, че в Лос Анджелис няма съобщения за значителни щети или пострадали. Градската администрация на Манхатън Бийч призова жителите да бъдат подготвени за вторични трусове, които могат да настъпят минути, часове, а понякога и дни след земетресението. В публикация в социалните мрежи властите съобщиха, че към момента няма опасност от цунами. „В по-голямата си част всичко функционира нормално в Лос Анджелис. Искаме хората да продължат живота си както обикновено“, каза кметът на американския мегаполис Карън Бас пред „Фокс нюз“. Земетресението е предизвикало пожар в рафинерия близо до летището, съобщиха американски медии, цитирани от Франс прес. Според видеоклипове, разпространявани в социалните медии, прозорци на международното летище в Лос Анджелис са били изпочупени. На захождащ към летището самолет на авиокомпания „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines) му е било наредено да прекрати опита си за кацане, според други видеоклипове. Предпазната мярка е била мотивирана от опасения за пукнатини в пистата, причинени от пожара, обясни Бас. „Самолетите кацат и излитат на всеки няколко минути, така че проверката на състоянието на пистата е била жизненоважна и е била направена незабавно“, добави тя. По думите ѝ „полетите не са прекъснати, така че летището работи в нормален режим, но разбира се остава под наблюдение“. „Този трус привлече вниманието на всички. Беше силно разтърсване и по начина, по който се разклащаше къщата, можеше да се разбере, че магнитудът е над 5“, посочи 66-годишната Тереза Масиас, жителка на град Ломита, на около 13 км югоизточно от Манхатън Бийч. Земетресенията в Калифорния са често явление, тъй като западното крайбрежие на Съединените щати се намира на пресечната точка на няколко тектонични плочи.