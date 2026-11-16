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Съд отложи за дълго предаването на прокурорския син на Гърция

Васил Михайлов ще изчака да приключат всички дела срещу него в България

Днес, 14:33
Васил Михайлов
БГНЕС
Васил Михайлов

Апелативният съд в София потвърди решение на Окръжния съд в Кюстендил, с което е отложено фактическото предаване на Васил Михайлов, известен в публичното пространство като прокурорския син, по европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция. Това съобщиха от съда в Кюстендил.

Васил Михайлов ще остане у нас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на водените срещу него наказателни производства в България или до изтърпяване на наложено наказание "лишаване от свобода". Това означава, че неговото предаване вероятно ще отнеме години, като се има предвид, че у нас срещу него се водят няколко досъдебни производства и съдебни дела.

Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от компетентните съдебни власти в Гърция с цел наказателно преследване. Апелативният съд е потвърдил и наложената спрямо Васил Михайлов мярка за неотклонение "задържане под стража", която следва да се изпълни след приключване на посочените наказателни производства или след изтърпяване на евентуално наложено наказание.

Решението на Апелативния съд - София е окончателно.

Гръцката заповед за арест е свързана с разследване за шест предполагаеми престъпления, извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Сред тях са участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повредаза което може да бъде осъден на доживотен затвор.

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