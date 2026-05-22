ГДБОП залови прокурорския син от Перник

Новината съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев

22 Май 2026
Васил Михайлов
БГНЕС
Васил Михайлов

От Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към МВР са заловили Васил Михайлов, прокурорския син от Перник, стана ясно от пост във Фейсбук на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

"ПРИМКАТА СЕ ЗАТЕГНА! Белезниците щракнаха. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП", написа Кандев. Той припомни, че преди месец е обявил, че вътрешното министерство работи по случая с издирването на Васил Михайлов.

По-късно от ГДБОП разказаха, че акцията се готви от два месеца, като са проведени поредица от опасни и сложни оперативно-издирвателни мероприятия, вкл. и с участието на ДАНС. Михайлов е бил на поредица от адреси, като мрежа от хора са му оказвали съдействие. Днес е локализиран в кв. "Свобода" в София, където явно е смятал, че ще е по-добре защитен. Бил е изненадан от полицаите, но не е оказал съпротва при задържането. Михайлов е с променена въшност - с брада и с дълга коса. "Трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани", заявиха от ГДБОП.

Михайлов се издирва от юни миналата година. Софийският градски съд го осъди на 1 година за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд го осъди на 4 години затвор за серия от побои. Михайлов обаче изчезна, преди да бъде арестуван и пратен в затвора. В края на април служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че Михайлов е опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП. Заедно с още двама мъже той влязъл в къщата му в пернишкото село Люлин. Полицаят стрелял във въздуха и те избягали.

Предистория

Михайлов е син на бившия зам.-окръжен прокурор на Перник, Бисер Михайлов, заради което стана популярен като прокурорския син. Той е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бил е бронзов медалист на Европейското първенство в Италия „Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Вместо да се запомни с тези успехи обаче той стана известен покрай поредица пребити хора. 

Първият известен случай на побой, нанесен от него, е от 31 август 2021 г. - в Созопол, когато в заведение избухва конфликт. Ударен е турист. Задържан като извършител, прокурорският син е обвинен, но си признава вината, сключва споразумение с прокуратурата и излиза на свобода с „пробация“. По-малко от година по-късно младежът е задържан за побой и заплаха с убийство в Перник, за което отново, след споразумение с прокуратурата, получава условна присъда.

Истинската поредица от разследвания, тръгва чак след като жената на уважаван футболен деятел от града, зверски пребит от младежа, се оплаква пред медиите. После се оказа, че доста преписки срещу Михайлов са "потъвали" в местните органи на разследването. Появяват се още обвинения за побой и младежът отново става обвиняем. Поставен е под домашен арест. Наяве излиза и случаят с бившата приятелка на Михайлов, която разказва, че е бита и заплашвана с убийство.

Поредното дело срещу него обединява няколко случая и миналата година стига до присъда - 4 години ефективен затвор, която Михайлов обжалва. Съдиите го пускат на свобода срещу подписка. Преди 11 месеца Михайлов изчезва, като е обявен за общодържавно издирване на 12 юни м.г. Това става след като на тел. 112 е подаден сигнал за 31-годишен мъж, на когото е нанесен побой. Междувременно Михайлов пусна видео, в което се подигра на МВР и тайните структури, после участва в опожаряване на коли на полицаи, а накрая отиде да бие с бухалки служител на ГДБОП и баща му.

 

 

