Адвокат разкри, че прокурорският син наскоро е палил коли на полицаи

Скрийншот видео Нова тв Месеци наред МВР не може да хване Васил Михайлов, който се подигра на полицаите дори с видео

Прокурорският син е свързан и с палежи на коли на полицейски служители през февруари т.г. Тогава е последвала акция на органите на реда, били са изградени и заграждения, но Васил Михайлов успял да избегне задържане.

Това се разбра от участие на адвокат Зорница Костова по Нова тв. Тя е защитник на една от жертвите на прокурорския син - пребитият от него треньор Румен Андонов. Костова обяви, че има сериозни притеснения, както относно достъпа до информация, така и за възможен натиск върху свидетели.

По думите ѝ е направен опит да бъде получена информация по предходно разследване, по което Васил Михайлов е обвиняем, но такъв достъп бил отказан. Костова посочи още, че има данни за заплахи към други лица чрез посредници, като според нея част от потенциалните свидетели се страхуват да дадат показания.

Адвокатът твърди, че по случая работят множество разследващи, а според наличната информация Михайлов е избягал в посока гробищния парк край село Люлин след опита за убийство на полицейски служител и баща му. По-късно, по думите ѝ, той бил укрит в Боровец, като това се е случило още в нощта на нападението. Костова добави, че другият заподозрян – 22-годишният Х.С., е получил помощ и бил укрит в хотел в Перник.

Според Костова има индикации, че заподозреният може да се опитва да напусне страната, като вече е търсил и получил финансова помощ от свои близки.

Само ден по-рано МВР се похвали, че е арестувала съучастник на прокурорския син, но се оказа, че самият Васил Михайлов отново не е хванат. Преди това служебният вътрешен министър Емил Дечев потвърди, че издирваният прокурорския син от Перник Васил Михайлов е нападнал служител на ГДБОП в пернишкото село Люлин.

После стана ясно, че под ръководството на Софийска окръжна прокуратура случаят в село Люлин се разследва опит за убийство на полицейски служител и баща му. В хода на разследването, на 22-годишен мъж с инициали Х.С. са били повдигнати обвинения за опит за убийство на повече от едно лица - полицейски служител по повод на службата му в ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР, и баща му, в съучастие с неустановено до момента лице.

Установено е, че вечерта на 25 март тази година заподозреният се придвижил с лек автомобил от Перник до село Люлин заедно с друго неустановено по делото лице. Пристигайки в селото около 23,00 ч., те обиколили с превозното средство дома на полицейския служител и намиращия се в близост гробищен парк, след което паркирали в края на улицата. Полицаят чул колата, която му била известна във връзка със служебната му дейност по издирване, и с баща си излязъл пред къщата със законно притежавани от тях оръжия.

От автомобила слезли две въоръжени маскирани лица и се насочили с пушки към тях. Полицейският служител отправил разпореждане да преустановят действията, но те не се подчинили и продължили настъпателно. В отговор полицаят произвел по един изстрел във въздуха и към земята. Баща му също произвел предупредителен изстрел във въздуха. Маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото. Колата била намерена изоставена в района на гробищния парк.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, като предстои да бъде внесено в Окръжен съд - Перник искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Продължават действията по установяване и задържане на съучастника на обвиняемия по наказателното производство.