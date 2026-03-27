Издирваният прокурорски син нападнал
служител на ГДБОП край Перник

Днес, 11:24
Васил Михайлов, снимка: архив
Булфото
Васил Михайлов, снимка: архив

Служебният вътрешен министър Емил Дечев потвърди, че издирваният прокурорския син от Перник Васил Михайлов е нападнал служител на ГДБОП в пернишкото село Люлин, но не се е опитал да подпали къщата му, съобщи Нова тв.  

След церемонията „Пожарникар на годината“ Дечев изясни: „Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Михайлов. Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник - до къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. Вероятно миналата му работа е провокирала агресия от страна на прокурорския син към него. Михайлов и другите с него опитали да нападнат с бухалки нашия колега, но той и баща му използвали огнестрелно оръжие. Колегата е стрелял във въздуха“, разказа Дечев. Впоследствие нападателите избягали и изоставили колата си на труднопроходим път.

Според Дечев МВР ''затяга примката'' около издирвания прокурорски син и прави всичко възможно да бъде арестуван. 

В началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. От юни 2025 г. той е обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов.

Във видеообръщение Михайлов отрече да е извършил престъпления и обяви, че ще се предаде скоро. По-късно за това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

През април 2025 година Софийският районен съд го осъди на 4 години затвор и обществено порицание за седем побоя. Прокуратурата поиска общо 11 години и 11 месеца затвор. Впоследствие съдът го остави на свобода срещу подписка, след което младият мъж изчезна.

 

Ключови думи:

Васил Михайлов, Перник

