Прокурорският син е срамната тайна на МВР, съд и прокуратура

"Издирваме го и ще го намерим. Аз бих го призовал да се предаде. Всеки един ден, в който се крие, усложнява положението му". Сигурно мнозина са забравили тези думи на тогавашния вътрешен министър Даниел Митов, казани по адрес на известния като прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заканите са отпреди 10 месеца и оттогава нито МВР го е хванало, нито той се е предал, нито положението му се е усложнило, защото той си се разхожда без никакви притеснения.

Нещо повече. Въпросният младеж, който е издирван толкова време от една машина, получаваща близо 3 млрд.евро от бюджета на държавата, си прави месеци наред каквото поиска и се гаври с вътрешното министерство и с всички супер специални служби. Имаше видео, в което се подигра на МВР и тайните структури, после участва в опожаряване на коли на полицаи, а накрая, докато е уж много издирван, отиде да бие с бухалки служител на ГДБОП и баща му.

И се оказва неуловим за оперативните майстори

от министерство, полиция, жандармерия, ДАНС, ГДБОП и какви ли не още структури и структурки.

Наскоро настоящият вътрешен министър Емил Дечев рече, че примката около прокурорския син се затягала. Тази сутрин пред БНТ Дечев се закле, че докато му изтече мандатът, ще залови Михайлов. Предстои да видим дали и това няма да се окаже поредната безрезултатна закана.

А случаят на Васил Михайлов е толкова показателен, че сигурно рано или късно ще бъде филмиран. Той обаче поставя куп въпросителни - основно за това каква мафия и корупция ще борят МВР и службите, когато не могат да хванат разюздания младеж толкова време. Който дори не е избягал в чужбина, а се разхожда из Перник и района. Ако прокурорският син не може да бъде намерен, що за национална сигурност има и

каква готовност имат хилядите чиновници от сектора да се справят с кризи,

терористични актове или недай си боже война.

Въпросният младеж е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия „Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Васил Михайлов обаче не нашумя покрай спорта, а покрай поредица пребити хора.

Той е син на бившия зам.окръжен прокурор на Перник, Бисер Михайлов, заради което стана популярен като прокурорския син.

Първият медийно известен случай на побой, нанесен от Васил Михайлов, е от 31 август 2021 г. - в Созопол, когато в заведение избухва конфликт. Ударен е турист. Задържан като извършител, прокурорският син е обвинен, но си признава вината, сключва споразумение с прокуратурата и излиза на свобода с леката присъда „пробация“ .

Няма и година по-късно, когато младежът е задържан за побой и заплаха с убийство в Перник, за което отново след споразумение с прокуратурата, Михайлов получава условна присъда и пак е на свобода.

Истинската поредица от разследвания (последвани от множество отводи на магистрати в родния Перник), тръгна

чак след като жената на уважаван футболен деятел от града,

зверски пребит от младежа, се оплака пред медиите. После се оказа, че доста преписки срещу Михайлов са "потъвали" в местните органи на разследването.

Пребитият от Михайлов футболен треньор Румен Андонов от Перник е приет в „Пирогов“ със счупена челюст. Съпругата му Мариана Андонова е сред първите, които говори публично за прокурорския син.

Така се появяват още няколко обвинения за побой и младежът отново става обвиняем. Поставен е под домашен арест. Наяве излиза и случаят с бившата приятелка на Михайлов, която разказва пред bTV, че е бита и заплашвана с убийство.

Поредното дело срещу младежа обедини няколко случая и миналата година стига до присъда - 4 години ефективен затвор, която Михайлов обжалва. На същото заседание, на което е произнесена присъдата, съдиите странно приемат, че прокурорският син няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление, и докато върви делото, го пускат на свобода срещу подписка. Прокуратурата иска в съдебна зала той да остане задържан под стража или под домашен арест, но

учудващо не обжалва да бъде пуснат на практика на свобода -

само с мярка "подписка".

И преди 10 месеца Михайлов изчезна. Бе обявен за общодържавно издирване на 12 юни м.г. Това стана след като на тел. 112 е подаден сигнал за 31-годишен мъж, на когото е нанесен побой и са отправени заплахи към него и близките му. По данни на потърпевшия това се е случило в гориста местност, в района на Голо Бърдо, а посоченият като бияч и рекетьор е Васил Михайлов.

Дни по-късно прокурорският син, когото МВР и всички служби твърдят, че издирват под дърво и камък и ей сега ще го хванат,

им се подигра с видео в Ютуб

В него каза, че е невинен и че е обект на тенденциозно разследване от страна на МВР и прокуратурата. Именно тогава ръководството на МВР го призова да се предаде. Почти веднага и бащата на младежа - прокурорът Бисер Михайлов, го призова да се предаде. „Василе, предай се и докажи твърденията си, че не си виновен”, обяви от телевизионния екран бащата.

Часове по-късно синът направи ново изявление, че ще се предаде в най-скоро време:

"Ще отида в Първо РПУ и ще кажа:

здравейте, разбрах, че сте ме търсили, и ще се предам"

Разбира се, Михайлов не само не се предаде, но и пак изчезна. За да се появи отново преди 4 дни в операция по отмъщение спрямо полицаи. Първоначалната информация беше, че Васил Михайлов се е опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал. Това е станало през нощта на 25 март в село Люлин край Перник, като дори имаше данни за престрелка. Служебният вътрешен министър Емил Дечев отречетвърденията за опит да бъде подпалена къщата.

„Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Михайлов. Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник - до къщата на колегата от ГДБОП, който преди това е работел в криминалната полиция в Перник. Вероятно миналата му работа е провокирала агресия от страна на прокурорския син към него.

Михайлов и другите с него опитали да нападнат

с бухалки нашия колега, но той и баща му използвали огнестрелно оръжие. Колегата е стрелял във въздуха. Впоследствие нападателите избягали и изоставили колата си на черния, труднопроходим път", обясни Дечев пред журналисти.

Така или иначе, Михайлов отново не бе задържан.

После адвокат разкри, че прокурорският син Васил Михайлов все пак е свързан и с палежи, но на коли на полицейски служители през февруари т.г. Тогава е последвала акция на органите на реда за арестуването му, но въпреки загражденията той е успял да избяга. Това се разбра от участие на адвокат Зорница Костова по Нова тв. Тя е защитник на една от жертвите на прокурорския син - пребития от него треньор Румен Андонов. Костова посочи още, че има данни за заплахи към други лица чрез посредници, като част от потенциалните свидетели се страхуват да дадат показания.

Адвокатът твърди, че по случая с нападението над служителя на ГДБОП работят множество разследващи, а според наличната информация Михайлов е избягал в посока гробищния парк край село Люлин. По-късно се скрил в Боровец.

Според Костова има индикации, че

Михайлов може да се опита да напусне страната,

като вече е получил финансова помощ от свои близки.

Междувременно МВР и прокуратурата се похвалиха, че е арестуван негов съучастник. Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура случаят в село Люлин се разследва като опит за убийство на полицейски служител и баща му.

Междувременно се появи версията, че всъщност в полицията са се предали двама младежи. Единият е въпросният арестуван, а другият бил превърнат в свидетел.

Така или иначе

МВР и прокуратурата дори не пожелаха да споменат името на Васил Михайлов

в официалното съобщение по случая, наричайки го неустановено лице. От съобщението обаче стана ясно, че всички нападатели са били въоръжени - не само с бухалки, а и с пушки. Достатъчно нагло, за да се чуди човек за какво точно може да разчитаме на МВР и службите, които собствените си хора дори не могат да опазят.

Най-трагичното е, че държавата е напълно пробита и 21-годишен младеж си прави каквото си поиска. Той бие, крие се, напада, прокуратурата и съдът не намериха начин да бъде осъден бързо и ефективно, а МВР би трябвало да се засрами от пълното си безсилие. Дори някога младежът да бъде заловен, невъзможно е резилът да бъде заличен.